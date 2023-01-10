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Експерти розповіли, чим єгипетські квартири відрізняються від українських

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чим єгипетські квартири відрізняються від українських

Якщо ви плануєте поїхати в Єгипет і орендувати квартиру, варто врахувати деякі особливості місцевого житла. Воно відрізняється від того, до чого звикли люди в Україні. На що звернути увагу під час оренди? Розповідаємо у матеріалі “ДІП“.

У Єгипті поширене невелике площею житло. Однак на сайтах оренди часто публікують фотографії квартир, знятих на ширококутний об’єктив. Тому вони здаються більшими, ніж насправді є насправді. Це варто мати на увазі при пошуку відповідного варіанту.

Не у всіх єгипетських будинках є центральний водогін. Воду привозять дуже поганої якості: у нього відчувається присмак хлорки та є неприємний запах затхлості. Жодний фільтр не допоможе її очистити. Тому варто орендувати житло у будинках із центральним водопроводом.

У Єгипті є проблеми з електропостачанням. Його можуть відключати до кількох разів на день. А щоб сплатити світло потрібно використовувати спеціальну картку.

Ми також звикли до гарного безлімітного домашнього інтернету. У єгипетських квартирах його нема. Передбачено окремо денні та нічні квоти, за об’єднання яких треба доплачувати. Інакше можна раптово залишитись без інтернету. При цьому краще віддати перевагу дротовому інтернету, тому що він швидший і стабільніший.

Під час вибору житла також перевіряйте кондиціонер. Він є у більшості квартир через аномальну спеку, що досягає 40 градусів, але проблема в тому, що не скрізь він працює.

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