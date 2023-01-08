Експерти пояснили, чим відрізняються екскурсії у туроператора та вуличного гіда

Екскурсії, куплені у «вуличних» гідів та у туроператорів у Єгипті, насправді практично не відрізняються за рівнем обслуговування. Втім, є й мінуси обох варіантів: «на вулиці» — потрапити в лапи шахраїв, а у туроператора — сильно переплатити.

За словами туристки, яка мешкає в «країні пірамід» і знає зсередини «вуличне гідництво» та готельне, останні люблять залякувати туристів різними небезпеками, які нібито чатують на кожного кроку екскурсантів. Чим ризикують мандрівники, які купують екскурсії «на вулиці» в Єгипті, вона розповіла у своєму блозі

«Вуличні агенції» – це хто?

«Готельні гіди люблять представляти вуличні агенції такими страшними Карабасами-Барабасами. Іноді навіть натякають, що все це незаконно. Насправді, з погляду закону, зареєстроване агентство має всі дозволи і працює цілком легально. Якщо клієнта щось не влаштує, можна звернутися до поліції. Але простіше і зручніше вирішити всі питання з готельним гідом, а не їхати в агентство розбиратися (тим більше якщо воно знаходиться не поряд з готелем)», — порівняла автор.

Головна перевага вуличного агентства – дешеві екскурсії. «Хоч і тут не все так однозначно, і краще порівнювати ціни на екскурсії, що вас цікавлять, а не приймати на віру, що «вуличне — значить, дешевше», — зауважила блогер. Наприклад, на всякі аквапарки, крокодилячі шоу та інші поїздки в межах міста ціна може бути та сама, аж до $1.

У той же час туроператори, які відрізняються високими цінами на екскурсійні послуги, часто роблять знижки своїм клієнтам або проводять акції. У цьому випадку ціни взагалі можуть зрівнятися з «вуличними»: «Але іноді різниця буває дуже суттєвою — ми колись продавали (тур в) Ізраїль по $80, коли у «Пегаса» він коштував $220».

У вуличного агентства справді є мінуси, зауважила авторка. Проте реальних набагато менше, ніж уявних чи перебільшених.

Перший – ненадійність

«Під «ненадійністю» розуміють різне, що вас взагалі нікуди не відвезуть і грошей не повернуть. Що вас вивезуть у пустелю і там забудуть. Що відвезуть не туди, програма буде неповною тощо. і т.п. Коли був випадок із нападом акул у Шарм-ель-Шейху, особливо наголошувалося, що туристи купили морську прогулянку «на вулиці»… У результаті дайвінг/снорклінг влаштували на акулячому рифі, де категорично заборонено купатися. Все закінчилося трагічно, — розповіла співвітчизниця реальну історію порушення техніки безпеки та додала, що маючи великий досвід у продажу турів, не впевнена, що «навіть на екскурсіях від ТО (туроператорів) усі правила, норми та вимоги безпеки завжди виконуються на 100%». — Такий вже єгиптяни народ… але, напевно, тут таки є здорове зерно, що туроператор має відповідальність побільше».

Далі автор навела ще один повчальний приклад. Її знайома, яка працювала в офісі з продажу екскурсій у Старому місті, розповідала, що керівництво забирало туристів з готелів у оплачені поїздки 50/50: «Ну, тобто в половині випадків забирали, в половині просто ніхто не приїжджав. Щовечора до офісу поверталися злі туристи, кричали, вимагали гроші. На що розраховувало керівництво – незрозуміло».

Проте агентства, які зацікавлені у довгострокових відносинах із відпочиваючими, дорожать репутацією. Їм вигідніше звозити в тур мандрівників надійно та безпечно, щоб ті по «сарафанному радіо» розповіли про агенцію своїм друзям та знайомим, а може, і залишили позитивний відгук у соцмережах чи на офіційному сайті.

Що щодо відсутності страховки?

Це популярна байка готельних гідів, заявила туристка. Насправді страхової компанії байдуже, де і що купив турист. Виняток становлять лише екстремальні тури, «вуличних» агентств та готельних гідів/туроператорів: якщо стався нещасний випадок, страхова «миває руки», т.к. медстрахування на такі тури не поширюється.

Другий мінус — умови перевезення

Якщо йдеться про далекі екскурсії, наприклад, до Ізраїлю, то після перетину кордону всі туристи, тобто. що купили екскурсії в різних агентствах і за різними цінами, опиняються в одному автобусі, який іноді напіврозвалюється — така собі «збірна солянка». Тоді як туроператори возять на власних автобусах і зазвичай завжди на ходу.