Японське місто планує виробляти електроенергію зі снігу

Сонце і вітер – два природні явища, які найчастіше використовуються для отримання відновлюваної енергії. Однак місто в північній частині Японії вважає, що для цієї мети воно може «освоїти» занедбаний ресурс, якого тут достатньо – сніг, пише видання «Никеї», яке цитує БТА.

Експеримент із новою технологією розпочнеться у грудні в місті Аоморі, відомому своїми рясним снігопадом, і триватиме до березня. Тест проводитиметься у співпраці з місцевою компанією-стартапом у галузі інформаційних технологій Forte та Токійським університетом електрокомунікацій.

Щороку Аоморі витрачає десятки мільйонів доларів на розчищення доріг від снігу. Зазвичай його скидають у океан.

Співробітники планують зібрати розчищений сніг у басейні закритої школи.

У снігу, що є джерелом холодного повітря, буде розміщено труби для передачі тепла. При цьому зовнішнє повітря нагрівається сонцем. Електрика вироблятиметься за рахунок різниці температур між снігом та зовнішнім повітрям.

Система була розроблена Кодзі Енокі з Токійського університету інженерів з електротехніки та електроніки. Вважається, що цей процес може виробляти електрику так само ефективно, як сонячна енергія.

Співробітники планують збирати прибраний сніг у басейн закритої школи.

«Чим більша різниця температур, тим вища ефективність виробництва енергії», — каже Енокі.

Дослідники також вважають, що енергія снігу має менший вплив на навколишнє середовище, ніж інші види відновлюваної енергії. Сніг, що розтанув, можна утилізувати як звичайні стічні води.

Ідею отримання електроенергії зі снігу було взято у європейської стартап-компанії, яка використовує для цього пісок.