Встановлено продукт, що запобігає раку кишечника

Використання морських водоростей в азіатській кухні з доісторичних часів обумовлено безліччю причин. Вони є одним із найкорисніших продуктів на планеті завдяки своєму багатому вмісту вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Існує понад 10’000 різних видів морських водоростей, проте не всі з них придатні для споживання. Найбільш поширені червоні, коричневі, зелені та синьо-зелені водорості. Але важливо, що недавні дослідження, опубліковані в журналі marine drugs, підтвердили, що червоні водорості, що входять до складу норі, можуть запобігати розвитку раку товстої кишки та інших онкологічних захворювань.

Раніше вчені задавалися питанням, чому в Японії кількість захворювань на рак товстої кишки найнижча у світі. Було припущено, що це пов’язано з особливостями японської дієти та способу життя. Для з’ясування взаємозв’язку між вживанням морських водоростей та рівнем захворюваності на рак товстої кишки, дослідники провели нове дослідження.

Червоні водорості використовувалися в їжу та для лікування захворювань вже тисячоліттями. У чому полягають їх корисні властивості?

Морські водорості багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які організм легко засвоює. Вони сприяють здоровому кровообігу в організмі. Регулюють рівень цукру на крові. Знижують рівень шкідливого холестерину завдяки високому вмісту клітковини. Є багатим джерелом кальцію та магнію, необхідних для здоров’я кісток. Морські водорості містять антиоксиданти, які зміцнюють імунну систему та підтримують здорову шкіру.

Раніше було встановлено, що у азіатської раси, яка вживає багато морських водоростей у раціоні, рідше виникають рак товстої кишки та молочної залози. Однак не було ясності, який саме компонент водоростей відповідає за протиракову дію.

У ході дослідження вчені виділили структуру червоних водоростей та перевірили шість отриманих цукрів на предмет пребіотичної активності за допомогою ферментів. Виявилося, що тільки агаротріоз (полісахарид, одержуваний з агару) і 3,6-ангідро-l-галактозу, або ahg, виявилися перспективними.

З використанням пробіотичної бактерії bifidobacterium longum ssp. infantis дослідники перевірили, як цукри впливають на її зростання. Виявилося, що агаротріоз живить ці корисні бактерії, які заселяють кишківник. Це допомогло пояснити, чому японське населення має найкраще здоров’я проти інших народів.

Вчені також перевірили цукор на протиракову активність і виявили, що ahg специфічно перешкоджає росту клітин раку товстої кишки людини, не впливаючи на нормальні клітини. Ця властивість ahg пояснює його протипухлинну активність.

Таким чином, наявність червоних морських водоростей у раціоні може позитивно впливати на здоров’я, особливо у профілактиці раку товстої кишки та інших онкологічних захворювань.