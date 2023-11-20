У Японії знову з’явилися урни на вулицях – все через туристів

Число туристів, які відвідують Японію, продовжує зростати, через що збільшується кількість сміття на вулицях. Для вирішення проблеми влада пропонує кілька підходів.

Про серйозність проблеми свідчить пакет заходів щодо боротьби з надмірним туризмом, запропонований урядом. Серед варіантів є просування маловідомих туристичних напрямків.

Також минулого тижня в популярному туристичному районі Дотонборі в Осаці було встановлено близько 20 нових баків для сміття, оснащених технологією SmaGO. У пристрої використовуються сонячні батареї для живлення. Крім того, у міру заповнення сміття автоматично стискається приблизно на 20 відсотків. Також баки підключені до програми для смартфонів, яка аналізує дані про обсяг відходів та відправляє попередження працівникам до того, як він заповниться.

Одним із варіантів вирішення проблеми є збільшення кількості подібних розумних баків. Проте деякі місцеві органи влади, зокрема й у самій Осаці, як і раніше, виступають проти такого рішення. Оскільки наявність вуличних баків для сміття, на їхню думку, “насправді робить місто більш брудним”, адже “урни переповнюються і випромінюють неприємний запах”.

Як зазначає видання, проблема сміття погіршується і тим, що в Японії представлено багато різних видів вуличного фастфуду. Наприклад, можна придбати смажені кульки з восьминога чи пиріжки у формі риби з начинкою із червоних бобів.

Туристи, які купують їх, часто не знають про суворі японські правила сортування відходів. Уточнюється, що для місцевих жителів нескладно нести сміття з собою в сумці, щоб викинути його після повернення додому.

Чиновники сподіваються, що туристи “будуть більш вихованими і забиратимуть відходи з собою (щоб викинути його, наприклад, вдома або в готелі) або як мінімум повертати їх у те місце, в якому вони купили їжу”.