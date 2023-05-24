У Японії створили найдорожче морозиво у світі

Японський бренд Cellato створив найдорожче морозиво у світі: його вартість 880 000 єн (6380 доларів США) за порцію. Рекорд зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса.

У складі цього морозива – їстівне золото, сир пармезан, паста саке касу (залишки від виробництва саке) та гриб білий трюфель, вартість якого за кілограм перевищує 15 000 доларів.

Рецепт найдорожчого у світі морозива півтора року створював шеф-кухар ресторану RiVi в Осаці.

У компанії Cellato також планують випустити й інші незвичайні види морозива, наприклад, з шампанським та ікрою.