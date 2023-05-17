У Середземному морі біля узбережжя Хорватії знайшли давню дорогу віком 7000 років

У той момент, коли була створена ця дорога, наші предки лише відносно недавно перейшли від способу життя мисливців-збирачів до землеробства з постійними поселеннями. Сьогодні вона пролягає на глибині кількох метрів в Адріатичному морі, але 7000 років тому вона поєднувала острів Корчула з прилеглим поселенням кам’яного віку Соліні.

Саме поселення було виявлено біля узбережжя Корчули лише 2021 року, коли Матей Парич, археолог із Задарського університету, вивчив супутникові знімки місцевості навколо острова Корчула. Морське дно Адріатичного моря було видно і на цих знімках, і Парич помітив цікаві утвори і вирішив, що вони виглядають рукотворними, а не природними. У цьому треба було переконатись самостійно! Парич та його колеги вирушили в експедицію з аквалангом, і кам’яні стіни на глибині чотирьох-п’яти метрів підтвердили його здогад. Колись тут було стародавнє поселення епохи неоліту чи пізнього кам’яного віку, відокремлене від острова Корчула вузькою смугою землі.

Ці археологічні свідчення збереглися завдяки географії регіону. „На відміну від багатьох інших місць у Середземномор’ї, це місце захищене від великих хвиль – берегова лінія вкрита безліччю островів. Це, безумовно, допомогло об’єкту вижити“, – розповідав Парич агентству Reuters у 2021 році про своє відкриття. Як і саме поселення, оточуючі острови захистили нещодавно виявлену дорогу від розмивання. Протягом тисячоліть ретельно викладена кам’яними плитами дорога завширшки близько чотирьох метрів була вкрита товстим шаром бруду і зараз вона знаходиться на глибині п’яти метрів.

„Люди ходили цією дорогою майже 7000 років тому“, – написав на своїй сторінці у Facebook Задарський університет. Датувати стародавнє поселення вдалося завдяки знайденим там дерев’яним деталям. За радіовуглецевим аналізом деревини, що збереглася, вчені змогли припустити, що поселення було побудовано близько 4900 року до нашої ери.

Околиці Корчули, схоже, зберігають ще багато подібних відкриттів – на протилежному боці острова, у водах біля узбережжя, ця дослідницька група також виявила поселення кам’яного віку, дуже схоже на те, що було знайдено у 2021 році. Археолог Задарського університету Ігор Борзич розповідає про знайдені там артефакти – кам’яні рубила та сокири, а також про останки жертв. Артефакти, знайдені раніше в інших місцях, свідчать про те, що в регіоні сучасної Хорватії в епоху неоліту існували процвітаючі людські поселення, і навіть знайшли залишки сиру, виготовленого 7200 років тому. Однак у водах біля островів такі поселення трапляються вкрай рідко – свідчення зазвичай змиває вода. Нещодавно виявлена дорога, що пов’язує Корчулу з поселенням кам’яного віку, яке зараз знаходиться під водою, є ще одним шматочком головоломки в розумінні культури того часу і того, як люди пристосовувалися до різних умов і змінювали їхнє середовище.