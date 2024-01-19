У Хорватії продають будинки за 13 євроцентів

Влада невеликого міста Леград у Хорватії, яке налічує менше ніж 2000 жителів, вигадала незвичайну ідею для залучення нових жителів, передає TheMayor.EU.

Місцевий муніципалітет пропонує практично безкоштовні будинки, щоб залучити молоді сім’ї та вирішити проблеми демографії у містечку, розташованому на звивистій річці Драва. Цікаво, що ціна за будинок становить символічні 13 євроцентів. Цікаво, що Леград уже використав подібний метод привернення уваги та нових мешканців у 2018 році.

П’ять готових до заселення будинків вже знайшли своїх власників, і три сім’ї вже успішно освоїлися у своїх нових оселях. Відповідь на запитання, чому саме 13 центів за будинок криється в історії зміни валюти. Торік Хорватія перейшла на євро, відмовившись від куни. Місцева програма “Дома за куну” була трансформована в “Дома за 13 євроцентів”. Це число визначено обмінним курсом: 1 куна коштувала 0,13 євро.

Однак для того, щоб скористатися цією привабливою пропозицією, кандидати також повинні відповідати певним вимогам. Вони повинні бути молодше 45 років, перебувати у шлюбі чи позашлюбному партнерстві, не мати судимостей та не володіти іншою нерухомістю.