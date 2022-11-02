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Хорватія

Хорватія з 1 липня 2023 року почне продавати землю іноземцям

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Хорватія з 1 липня 2023 року почне продавати землю іноземцям

Іноземці вже наступного року зможуть купувати у Хорватії сільськогосподарські землі без жодних обмежень.

Згідно з останніми новинами, з 1 липня 2023 року на іноземців більше не поширюватимуться суворі правила та обмеження при купівлі сільськогосподарських земель.

Останнім часом інтерес іноземців, переважно великих корпорацій, до купівлі сільськогосподарських земель у Хорватії значно зріс. Експерти зазначають, що щойно нові землі почнуть використовуватися, з’явиться інтерес бізнесу до сонячної енергії.

Сьогодні в Хорватії найдешевші ціни на землю в Європейському союзі — близько 3 400 євро за гектар землі, що обробляється. З іншого боку списку знаходяться Нідерланди — близько 70 тисяч євро за гектар. Це максимальна ціна у Європі.

Оскільки вартість гектара, що обробляється в Хорватії, значно нижча, ніж в інших країнах ЄС, вона може очікувати приїзду великої кількості іноземців.

Нагадаємо, Хорватія незабаром може стати членом Шенгенської зони та почати використовувати валюту євро. Це значно полегшить іноземцям в’їзд у країну та купівлю землі.

Хорватія розраховує увійти до Шенгену 1 січня 2023 року. Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що країна виконала для цього всі вимоги та додав, що він готовий надати додаткові роз’яснення щодо цього.

Очікується, що комітет парламенту Євросоюзу дасть позитивний висновок щодо цього питання найближчими тижнями після оцінки, наскільки Хорватія відповідає таким критеріям, як захист кордонів та управління міграційною ситуацією.

На той час є сили, які закликають влада ЄС відмовити Хорватії: незаконне та насильницьке повернення осіб, які шукають притулку, та мігрантів має позбавити Хорватію права на входження до Шенгенської зони.

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