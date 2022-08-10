Туристичний сектор В’єтнаму показав колосальне зростання

Туристичний сектор В’єтнаму демонструє колосальне зростання, кількість міжнародних пошукових запитів зросла на 50–75 відсотків упродовж року.

За перші сім місяців 2022 року В’єтнам прийняв 954 тисячі іноземних туристів. Це майже у дев’ять разів більше, ніж роком раніше. За даними головного статистичного управління, щомісячний приріст прибуття становив у середньому 62 відсотки.

За даними Google Destination Insights, з початку року В’єтнам незмінно входить до країн із найшвидшим зростанням числа міжнародних пошукових запитів, на 50–75 відсотків.

Глобальний обсяг пошуку об’єктів розміщення туристів у країні у липні досяг 100 балів, що у 5,9 разу вище, ніж на початку березня (17 балів). Пошуки міжнародних рейсів до В’єтнаму минулого місяця також зросли втричі порівняно з початком березня.

Порівняно з тим же періодом минулого року, кількість міжнародних запитів про туризм у В’єтнамі в липні зросла більш ніж на 1200 відсотків.

Національна адміністрація туризму В’єтнаму та В’єтнамський фонд розвитку туризму працюють з туристичними компаніями, авіакомпаніями та напрямками для організації рекламних заходів, приділяючи особливу увагу ринкам Північно-Східної Азії, Південно-Східної Азії та Європи.