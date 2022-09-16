Головний курорт В’єтнаму знайшов заміну російським та китайським туристам

Залучити індійський ринок як заміну відсутнім російським і китайським туристам намагається В’єтнам, зокрема популярний у в’єтнамський курорт Нячанг. Нгуен Тхі Ле Тхань, директор Департаменту туризму Кханьхоа, провінції, де знаходиться курорт, заявив, що Індія є одним із найпотужніших туристичних ринків після пандемії. “Нове джерело у вигляді індійських відвідувачів може стати тимчасовим рішенням на тлі відсутності китайських і російських туристів”, – заявив він.

Проте експерт визнає, що «потрібне більше часу та краща підготовка», щоб реально переорієнтуватися на Індію. Намагається вийти на цей напрямок і регіон Халонг, чию знамениту затоку минулого місяця відвідали понад 200 індійських туристів.

Однак поки що без китайців справи відомого курорту Нячанг і загалом В’єтнаму йдуть не дуже добре. Нагадаємо, що у «доковідному» 2019 році Нячанг прийняв понад 3,5 млн міжнародних відвідувачів, в основному з Китаю та Росії. На той час міжнародний аеропорт Камрань щодня приймав понад 30 рейсів з Китаю та шість чартерних рейсів із Росії. На даний момент В’єтнам в цілому прийняв всього 1,44 мільйона іноземних туристів, що становить всього 28% від річного цільового показника в п’ять мільйонів.