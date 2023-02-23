Через туристів В’єтнам попередив про екологічну катастрофу, яка загрожує країні

В’єтнам попередив про екологічну катастрофу, яка загрожує країні — і основною її причиною оголосили туристів, які надто багато гадять, причому з кожним роком дедалі більше. Йдеться про забруднення пластиком, якого туристи залишають так багато, що країна не справляється. У результаті у В’єтнамі планують запустити спеціальну кампанію “Скорочення пластикових відходів у туризмі”, ініціаторами якої виступили В’єтнамська туристична асоціація та інститут стратегії, політики та природних ресурсів.

Як повідомляють в’єтнамські ЗМІ, загальна кількість пластикових відходів, вироблених туристами у В’єтнамі у 2019 році, становила 116 000 тонн, при цьому 85 мільйонів внутрішніх туристів скинули майже 61 000 тонн пластикових відходів, 18 мільйонів іноземних туристів скинули понад 55 2000 тонн. Яким чином порахували туристів — невідомо, швидше за все підрахунок проводився курортами, популярнішими у внутрішніх та іноземних туристів. Для розуміння досить сказати, що ще в 2018 році деякі пляжі острова Vinpearl – популярного пляжного острова “навпроти” відомого туристам курорту Нячанг – були завалені пластиковими пакетами та іншим сміттям через особливості течії.

«Без заходів щодо пом’якшення наслідків кількість пластикових відходів від туристичної діяльності потроїться у найближчі 7 років. Це величезний тиск на довкілля», – прокоментував директор Інституту досліджень розвитку туризму Нгуєн Туан. Є ризик, що до 2030 року, якщо нічого не зміниться, обсяги пластикового сміття перевищать 340 тонн.

«В останні роки туристична індустрія В’єтнаму процвітає, приймаючи дедалі більше туристів. Але це також означає, що діяльність туристів сприяє збільшенню пластикових відходів», – додав заступник гендиректора Національної адміністрації туризму В’єтнаму Ха Ван Сіу. Саме тому планується запустити програму “Скорочення пластикових відходів у туризмі”, яка покликана допомогти В’єтнаму уникнути екологічної катастрофи.

«Програма включає: підвищення обізнаності на всіх рівнях, секторах, підприємствах, мешканців та відвідувачів, а також просування інформації про обмеження використання пластикових відходів», – заявили ініціатори. За їхніми словами, поки що В’єтнам стикається з багатьма труднощами у зниженні цього навантаження. По-перше, поінформованість людей — і серед них туристів — невисока, смітять не там. По-друге, вартість створення замінників пластику, як і раніше, висока і багато підприємств бояться, що перехід на більш екологічні способи підвищить ціни, що знизить конкуренцію. По-третє, важко застосовувати екологічні критерії у туристичних продуктах та послугах у великих масштабах.

Однак почати можна і з малого, – зазначила гендиректор туристичної компанії Au Lac, пані Хоанг Нат Тхань. «Якби у В’єтнамі замість того, щоб давати гостям туру дві пляшки води, давали лише одну, а потім інструктували їх, як набирати воду з безкоштовних громадських кранів або великих глеків з водою, я думаю, що міру б усі підтримали — а зайвий пластик це скоротило б суттєво», – заявила вона. Втім, запровадження «суворих санкцій» за загажування довкілля ініціатори програми також передбачають.