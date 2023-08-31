Таїланд оголосив про запуск нових елітних віз для туристів

Компанія Thai Privilege Co. Ltd. при Міністерстві туризму та спорту Таїланду оголосила про скасовування 8 видів віз програми Thailand Elite. Замість них тепер діятимуть 4 види довгострокових віз – Gold, Platinum, Diamond та Reserve.

До нових пакетів елітних карток будуть додані бали, що дають право на певні привілеї, які можна обміняти на фірмові послуги партнерів програми. Наприклад, можна отримати трансфер з аеропорту, прискорену імміграцію, зал очікування в аеропорту та багато іншого.

Віза Gold є членською картою на 5 років вартістю 900 тис. бат (понад 25 000 доларів.). По ній щороку нараховуватимуться 20 привілейованих балів, які дають право від трансферу з аеропорту до покупок.

Platinum дає термін дії візи на 10 років, її ціна становить 1,5 млн бат (близько 43 000 доларів). Власник отримуватиме 35 балів щорічно, які можна обміняти на такі послуги, як VIP-місця, оздоровчі та спа-процедури.

Віза Diamond видаватиметься на 15 років, її вартість – 2,5 млн бат (71 000 доларів). Щороку на картку нараховуватиметься 55 балів. Список привілеїв для власників картки розшириться від безкоштовних внутрішніх перельотів до консультантів з фінансових питань.

Візу Reserve можна отримати лише на запрошення, вона діятиме 20 років, купити її можна за 5 млн бат (143 000 доларів). Карта дасть 120 балів на рік, у тому числі привілеї The Reserve Club на тест-драйви суперкарів.

Для зручності учасників програми буде запущено мобільний додаток Thai Privilege, в якому можна відстежити та перевірити свої бали. Елітну візу за поточною ціною можна придбати до 15 вересня.

Thailand Elite – це резидентська віза, яка дозволяє її власнику комфортно проживати у країні протягом усього її терміну дії. Кількість в’їздів-виїздів нею не обмежена, єдиний мінус – дуже дорога. Таку візу можуть собі дозволити лише заможні мандрівники. Нині мінімальна її вартість становить 600 тис. бат (17 000 доларів).