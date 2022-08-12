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Колумбія запускає візи для цифрових кочівників

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Колумбія запускає візи для цифрових кочівників.

У Колумбії з 22 жовтня 2022 року набудуть чинності нові положення імміграційного законодавства, які передбачають видачу візи для цифрових кочівників. Віза видається на 2 роки.

Отримати нові візи можуть не лише фрілансери-віддальники, а й стартапери, які бажають відкрити цифровий бізнес у Колумбії. У претендентів щомісячний дохід має бути від 685 доларів США, необхідно надати доказ віддаленої зайнятості та придбати колумбійську медичну страховку.

У пакет документів заявник включає виписки з банківського рахунку та листи від однієї або кількох зарубіжних компаній англійською чи іспанською, які підтверджують факт зайнятості заявника. Розгляд займає близько 30 календарних днів.

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