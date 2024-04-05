Глобальний збій відбувся у роботі візових центрів VFS Global

Візові центри VFS Global низки країн Шенгенської зони призупинили прийом документів з технічних причин. У ВЦ вже кілька днів спостерігаються глобальні проблеми із роботою онлайн-сервісів.

Так, недоступне подання документів, запис на прийом та відстеження статусу заяви.

Проблеми спостерігаються у візових центрах Франції, Австрії, Болгарії, Угорщини, Хорватії, Швеції, Нідерландів, Фінляндії, Словенії, Естонії та Норвегії, які обслуговує оператор VFS Global.

3 квітня VFS вже опублікував повідомлення про технічні роботи, проте не вказав термінів їх закінчення.