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Туреччина закрила свій повітряний простір для літаків VIP-персон Вірменії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина закрила свій повітряний простір для літаків VIP-персон Вірменії

Туреччина закрила свій повітряний простір для польотів до третіх країн літаків VIP-персон Вірменії, зокрема борту номер один, який обслуговує прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, передає Sputnik Вірменія.

Про це в інтерв’ю 24TV повідомив голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

“Щодня відбувалися польоти через повітряний простір Туреччини. Тепер ми закрили. Закрили і для VIP-персон, нехай на нас не ображаються. Закрили і для літака Пашиняна. Тільки спікер вірменського парламенту приїжджав на засідання ПАЧЕС (в Анкарі), ми приймали саміт, тому неможливо було закрити [повітряний простір] для члена організації”, – сказав Чавушоглу.

Нагадаємо, 29 квітня Анкара без попереднього повідомлення анулювала раніше виданий авіакомпанії Flyone Armenia дозвіл на виконання польотів до Європи через повітряний простір Туреччини.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу пояснив це відкриттям у Єревані пам’ятника героям операції “Немеза”, метою якої було знищення ватажків младотурків, які влаштували Геноцид вірмен в Османській імперії. В Анкарі назвали відкриття пам’ятника “провокацією”. Ініціатива встановлення пам’ятника належала нащадкам членів групи “Немеза”.

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