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Туреччина закрила повітряний простір для літаків вірменської авіакомпанії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туреччина закрила повітряний простір для літаків вірменської авіакомпанії

Туреччина без попередження закрила свій повітряний простір для рейсів вірменської авіакомпанії Flyone Armenia до Європи, повідомляє Sputnik Вірменія.

Голова ради директорів вірменської авіакомпанії Арам Ананян заявив, що причин такого рішення турецькою стороною не озвучувалися.

“З незрозумілих для нас причин і без будь-яких видимих підстав авіаційна влада Туреччини без попереднього повідомлення анулювала раніше виданий авіакомпанії Flyone Armenia дозвіл на виконання польотів до Європи через повітряний простір Туреччини”, – заявив Ананян.

Він додав, що компанія працює з пасажирами скасованих рейсів і інформує їх про ситуацію, що склалася.

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