Великобританія запроваджує електронний дозвіл на в’їзд. Що потрібно знати про ETA туристам

Мандрівники з Європи, Австралії, США та Канади незабаром мають подавати заяву на отримання дозволу на в’їзд до Великобританії. Ця схема, відома як електронний дозвіл на в’їзд (Electronic Travel Authorisation – ETA), буде запроваджена Міністерством внутрішніх справ Великобританії до кінця 2023 року.

Ось все, що про неї відомо зараз.

Як подати заяву на отримання ETA для в’їзду до Великобританії?

Відвідувачі мають заповнити онлайн-заявку, яка дасть їм дозвіл на в’їзд до Великобританії. За словами уряду, більшість зможуть подати заяву за допомогою мобільного додатку, і рішення щодо їхньої заяви буде ухвалено досить швидко.

Вам знадобиться діючий біометричний паспорт з країни, що має право на отримання дозволу, дані про поїздку, адресу електронної пошти та кредитну або дебетову картку. Вам також доведеться відповісти на низку питань щодо відповідності вимогам.

Як і у випадку з електронною системою авторизації поїздок (ESTA) до США, процес подання заяви супроводжуватиметься невеликим збором. Він становитиме 10 фунтів стерлінгів (11,66 євро).

Мандрівникам рекомендується подавати заяву щонайменше за кілька днів до запланованої поїздки, оскільки на видачу дозволу на в’їзд у країну відводиться 72 години.

Кому насамперед буде доступно ETA?

Відвідувачі з Катару стануть першими, хто зможе подати заяву на участь у новій схемі ETA у Великій Британії. ETA стане для них доступною з жовтня 2023 року.

Наступною групою – з лютого 2024 року – стануть туристи з країн Ради співробітництва країн Перської затоки та Йорданії. Потім ця схема поширюватиметься у всьому світі протягом року, а до кінця 2024 року ETA стане обов’язковою вимогою.

Чи потрібна мені віза для в’їзду до Великобританії?

ETA не є візою, але вона надає дозвіл на в’їзд до країни.

Усі відвідувачі, яким на даний час не потрібна віза, мають отримати ETA перед поїздкою. Це стосується і тих, кому нині не потрібно подавати жодних заяв для відвідування Великобританії, тобто громадян США, Канади, Австралії та Європи – їм також знадобиться ETA навіть для короткострокового перебування.

Якщо ви не подасте заяву до поїздки, вас можуть оштрафувати. Власникам паспортів Великобританії та Ірландії не потрібно ETA.

Мандрівникам із країн, які не мають з Великобританією угоди про безвізовий в’їзд, все одно доведеться оформити відповідну візу та ETA.

Ваше ETA буде дійсно протягом шести місяців або двох років за наявності діючої візи до Великобританії. Це означає, що вам не доведеться звертатись за новим дозволом на в’їзд, якщо ви знову відвідаєте Великобританію протягом чинного періоду часу.

Чому Великобританія запроваджує схему ETA?

Схема ETA є частиною плану Великобританії щодо переведення кордонів у цифровий формат в аеропортах країни до кінця 2025 року.

Деякі пасажири матимуть змогу в’їхати в країну без використання електронних паспортних воріт (EPassport Gates) або бесіди зі співробітником прикордонної служби. Натомість їм, швидше за все, доведеться завантажити свою фотографію та надати її до Міністерства внутрішніх справ перед поїздкою. Технологія розпізнавання облич може бути використана для створення цих „безконтактних коридорів“, повідомляє британська газета The Times.

Система покликана скоротити черги в аеропортах і зробити поїздки до Великобританії приємнішими.