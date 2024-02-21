Великобританія посилює правила для трудових мігрантів

Для тих, хто планує приїхати до Великобританії по роботі, набудуть чинності нові зміни та обмеження, оголосив міністр внутрішніх справ.

Серед них – підвищення мінімальної зарплати для кваліфікованих працівників, заборона на ввезення в країну родичів для працівників сфери охорони здоров’я та соціального захисту, скасування пільгової зарплати для дефіцитних професій, а також збільшення фінансових вимог для сімейних заявок. Зміни почнуть діяти у другому кварталі цього року, повідомляє VisaGuide.World.

За даними компанії Fragomen, рішення про підвищення мінімальної зарплати для кваліфікованих працівників набуде чинності 4 квітня цього року.

Ще одне рішення – не підвищувати мінімальну зарплату для працівників галузі охорони здоров’я та соціального захисту, а також заборонити їм привозити до Великобританії своїх родичів. Ці зміни почнуть діяти з 11 березня цього року.

Відповідно до UKVI, якщо заявка на візу Великобританії містить всю необхідну інформацію та підтверджуючі документи, то будуть застосовуватись такі стандарти обслуговування за часом очікування: