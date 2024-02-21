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Великобританія посилює правила для трудових мігрантів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Великобританія посилює правила для трудових мігрантів
Photo by Nick Fewings on Unsplash

Для тих, хто планує приїхати до Великобританії по роботі, набудуть чинності нові зміни та обмеження, оголосив міністр внутрішніх справ.

Серед них – підвищення мінімальної зарплати для кваліфікованих працівників, заборона на ввезення в країну родичів для працівників сфери охорони здоров’я та соціального захисту, скасування пільгової зарплати для дефіцитних професій, а також збільшення фінансових вимог для сімейних заявок. Зміни почнуть діяти у другому кварталі цього року, повідомляє VisaGuide.World.

За даними компанії Fragomen, рішення про підвищення мінімальної зарплати для кваліфікованих працівників набуде чинності 4 квітня цього року.

Ще одне рішення – не підвищувати мінімальну зарплату для працівників галузі охорони здоров’я та соціального захисту, а також заборонити їм привозити до Великобританії своїх родичів. Ці зміни почнуть діяти з 11 березня цього року.

Відповідно до UKVI, якщо заявка на візу Великобританії містить всю необхідну інформацію та підтверджуючі документи, то будуть застосовуватись такі стандарти обслуговування за часом очікування:

  • Щодо заявок на візу без права на постійне проживання, поданих за межами Великобританії, то близько 90 відсотків з них буде вирішено протягом трьох тижнів, 98 відсотків – протягом шести тижнів та 100 відсотків – протягом 12 тижнів з дати подання заявки.
  • Для заявок на візу з правом на постійне проживання, поданих за межами Великобританії, 98,5 відсотка заявок буде вирішено протягом 12 тижнів з дати подання заявки, а 100 відсотків – протягом 24 тижнів з дати подання заявки.
  • Щодо заявок для дозволу на перебування, поданих усередині Великобританії, з урахуванням подружжя, працівників та студентів – стандартний час обробки становитиме вісім тижнів.

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