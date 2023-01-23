В Британії пропонують безкоштовний відпочинок у дивовижних місцях в обмін на догляд за домашніми тваринами

Минулий Великдень Ніккі Гріхолт і її партнер Нік абсолютно безкоштовно провели на фермі в Котсуолдсі в історичному графстві Глостершир. «Ми читали книжки, обідали на терасі та довго гуляли стежками між полями канарково-жовтого ріпаку», — розповіла Нікі Гріхолт The Guardian.

Оренда особняка коштувала б тисячі – особливо на Великодні свята, додає автор. Однак вона та її партнер проводять там час безкоштовно в обмін на догляд за доброзичливими кокер-спанієлями, котом і хом’яком власників, поки сім’я катається на лижах в Альпах.

Вони роблять це завдяки Trusted HouseSitters — проривній платформі, яка об’єднує власників будинків із ситтерами по всьому світу (£99 за річне членство). House Sitters UK пропонує подібну послугу, але охоплює лише нерухомість у Великобританії (за £29 на рік).

Компанії, що пропонують послуги тимчасового догляду за будинком, процвітають у 2022 році. Наприклад, Trusted HouseSitters повідомили про збільшення кількості нових учасників на 130% порівняно з 2019 роком, а власників у Великій Британії розміщено більш ніж вдвічі більше оголошень.

Ніккі Гріхолт знайшла Trusted Housesitters влітку 2013 року, коли її партнер Нік залишив роботу. Сім’я вирішує трохи подорожувати. Їхні фінанси обмежені, тому вони повинні бути креативними. Тож вони вирішили створити профіль із детальним описом свого досвіду догляду за тваринами, садівництва та догляду за домом. «Для нього ми опублікували наші фотографії серед маків в Італії, і почали схрещувати пальці», — каже Нікі.

Їм не довелось довго чекати. Невдовзі з ними зв’язалася сім’я, яка відчайдушно бажає відпочити від своєї маленької ферми в графстві Віклоу, Ірландія.

«Господарі зустріли нас зі своїми вівчарками та познайомили з усією фермою — овець, курей, качок і кота», — розповідає Нікі. Вони проводять там свої дні, доглядаючи за тваринами, збираючи ожину, гуляючи в горах Віклоу та купаючись з тюленями в затоці Клога. «Ми були справді захоплені таким стилем життя, і ми зрозуміли, що робота дворецьким може допомогти нам подорожувати з обмеженим бюджетом», — додає вона.

Після цього вони відвідали триповерховий таунхаус у Лондоні, нерухомість на березі озера в Монтре, Швейцарія, і будинок на острові Льюїс, який був одним із їхніх найчарівніших місць. «Ми досліджували стоячі камені Каллана, влаштовували пікнік на диких пляжах, де колись висаджувалися вікінги, спостерігали, як морські свині вистрибували зі скляного моря».

Майже десять років потому Ніккі та Нік все ще є дворецькими. Нік перекваліфікувався на вчителя, але вони практикують цей дейнсот під час канікул, переважно у Великій Британії, але іноді за кордоном, де житло надзвичайно дороге, а потреба в опікунах найбільша. Минулого року вони з партнером доглянули п’ять будинків.

Хоча безкоштовне житло для відпустки є досить вагомою причиною для цього, економія також має інші переваги, каже Ніккі. «Приємно проводити час з різними тваринами, маючи всі зручності вдома далеко від дому. Ви також можете зустріти хороших сусідів. Одного разу в серпні, коли ми доглядали за кішкою в Голдерс-Грін, сусідка (чарівна літературна агентка) запросила нас на вечерю, і в результаті наступної весни ми доглядали за нею з широкооким кошеням», — каже авторка, додаючи, що вона та її партнери доглядали за багатьма видами тварин — від папуг до ослів.

Але робота дворецького – це не традиційний відпочинок, зазначає вона, адже догляд за домашніми та іншими тваринами на дачній ділянці може бути втомливим. Більшість власників також хочуть знати про благополуччя своїх тварин.

Крім того, на ринку мандрівних дворецьких дуже велика конкуренція — щоб заробити п’ятизіркові відгуки, потрібно піклуватися про чужих вихованців не менше, ніж про своїх, і робити все можливе, — радить Ніккі. «Наші господарі, наприклад, повертаються до бездоганно прикрашеного дому з квітами на столі та листівкою подяки, а також домашньою їжею в холодильнику».