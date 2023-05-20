Туристи відмовляються від онлайн-бронювання у 2023 році та обирають турагентів: названа причина

Мандрівники почали більше звертатися до турагентів, воліючи приїжджати до офісів турфірм, ніж бронювати путівки дистанційно на онлайн-платформах. Принаймні, такі дані за 2023 рік представили експерти порталу Schengenvisainfo. Причина — туристи шукають надійні способи придбання турів після пандемії, побоюючись втрати грошей у разі форс-мажору.

Фахівці проаналізували кількість нових фізичних точок у Великій Британії, що пропонують організацію відпочинку, і з’ясували, що хоча в регіоні спостерігається зростання популярності онлайн-бронювання після пандемії, фізичні магазини туристичних компаній, як і раніше, продовжують відкриватися на центральних вулицях країни. Це пов’язано з недавніми скасуваннями рейсів та невизначеністю, спричиненими пандемією, а також з бажанням туристів заручитися надійною підтримкою, безпекою та гарантіями, які надають турагентства. Наприклад, деякі турфірми активно залучають клієнтів тим, що можуть повернути гроші мандрівникам протягом 24 годин, якщо щось піде не так за незалежними від туриста обставинами.

Серед компаній, які активно нарощують свою фізичну присутність на ринку турпослуг, відкриваючи нові точки стала фірма Trailfinders. У той же час інші, наприклад, Flight Centre, планують скоротити кількість магазинів і зосередитися на послугах, які співробітники надаватимуть віддалено. Як зазначила глава Flight Centre UK Ліз Метьюз, поряд із реальним бажанням людей подорожувати існує нервозність щодо того, кому вони можуть довірити свої плани поїздок.

Крім того, в поточному році туристи віддають перевагу турагентам, оскільки останні пропонують більш високий рівень сервісу в порівнянні з онлайн-бронюванням. Ще один фактор – особистий досвід менеджера з підбору турів. Найчастіше клієнти звертаються до офісів, щоб поспілкуватися зі спеціалістом та почути його особисті рекомендації, куди варто їхати, а від відвідування якого напрямку, курорту чи готелю краще утриматися. В онлайн-форматі це зробити важко, як і повернути гроші, впевнені мандрівники.

Що стосується тенденції способів бронювання в Європі, аналіз туристичного ринку, проведений Oxford Economics, показав: мандрівники з ЄС, особливо з Франції, незважаючи на ризики, залишаються вірними онлайн-бронюванню. Згідно зі статистикою, Франція є однією з найактивніших країн у покупці турів онлайн. Французи – лідери за кількістю куплених ночівель (30 млн), на другому місці – іспанці (27 млн), на третьому – німці (23 млн). Майже 44% номерів, заброньованих у рамках короткострокової оренди в ЄС у період з 2017 по 2021 рік для шести європейських країн, були оформлені через туристичні онлайн-агенції, такі як Expedia та Booking.com.