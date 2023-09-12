Туристам розповіли, хто не правий у літаку у безглуздих суперечках через сидіння

У літаках постійно виникають різні, часом дурні суперечки через сидіння. Стюардеса розповіла туристам у блозі Sun Online Travel, хто не правий у конкретних ситуаціях, і як правильно поводитися на борту, щоб не дратувати інших пасажирів.

Досвідчена бортпровідниця перерахувала найпоширеніші приводи для суперечок у літаках, а також способи їх уникнути. До них відносяться:

1. Підтягування за спинку крісла. Встаючи, багато людей використовують переднє сидіння, щоб допомогти собі стати на ноги, не думаючи про те, як це вплине на людину, яка сидить у цьому кріслі. «Може здатися, що це не так, але часто, коли ви тягнете за спинку сидіння, вона трохи зрушується. Ми бачили, як пасажири в результаті прокидалися чи обливали себе напоями. У багатьох випадках навушники випадали та губилися», – розповіла стюардеса.

Не правий у цій ситуації той, хто тягне за спинку сидіння. Якщо таке сталося, бортпровідниця радить вибачитись, а не починати хамити у відповідь на претензії пасажира попереду.

«Я розумію, що вам може знадобитися допомога, щоби піднятися на ноги в такому тісному просторі, але є й інші способи зробити це. Наступного разу спробуйте замість спинки переднього крісла використовувати підлокітники, щоб підштовхнути себе, або просто будьте якомога обережніше, торкаючись підголівника сидіння перед вами», – порадила стюардеса.

2. Відкидання сидіння. Це дуже поширена причина сварок. З одного боку, пасажиру неприємно, коли людина попереду нахиляє своє крісло і зменшує його вільний простір, але, з іншого боку, має на це право. «Якщо сидіння має цю функцію, я боюся, що людина, яка сидить на ньому, має повне право відкинутися назад, якщо захоче, але це не означає, що вона має сперечатися з цього приводу», – пояснила бортпровідниця.

Її порада в цій ситуації – повернутися і попередити людину ззаду, перш ніж відкидати спинку свого крісла. “Ми бачили розбиті екрани ноутбуків, пролиті напої і навіть легкі травми, тому що неуважні пасажири просто без жодного попередження відкидали свої крісла назад”, – додала вона.

Тим, хто сидить ззаду, стюардеса радить не вступати в суперечки, а також відкинути спинку свого крісла, почавши невелику хвилю сидінь, що відкидаються. Ще один варіант – сказати бортпровідникам про проблему зі здоров’ям, яка вимагає якнайбільше витягати ноги. У разі вдалого збігу обставин такого пасажира можуть пересадити на місце, перед яким нікого не буде.

3. Підлокітники. Існує просте правило використання підлокітників: найбільший доступ має бути надано людині посередині. Він знаходиться в гіршому становищі і заслуговує на невеликі привілеї. При цьому середній пасажир не повинен висувати руки чи ноги за межі свого простору.

«Я знаю, що сидіння жахливе та незручне, особливо на далеких рейсах. Якщо вам це важливо, слід забронювати інше місце наперед», – порадила стюардеса.