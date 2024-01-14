Туристам розкрили схеми, як їх можуть легко обікрасти в апартаментах, що орендуються

У сфері оренди нерухомості завжди є певні ризики. Так, один турист поділився історією, як його легко обікрали у орендованих апартаментах. Злочинці користувалися підробленими ключами.

Директор маркетингової агенції Джез Ешберрі орендував квартиру в Парижі з сім’єю і був обікрадений. В інтерв’ю Daily Star він повідомив, що невідомі проникли вночі у житло, викрали цінні речі з його спальні, поки він та його діти спали. «Ми зупинялися у паризькій квартирі, знятій через Airbnb. Я прокинувся вночі і виявив у нашій спальні чоловіка з налобним ліхтариком на голові. Я був у напівсні, але почув, як грюкнули вхідні двері, тому встав, щоб перевірити, нікого не виявив і знову ліг спати. Наступного ранку я не був упевнений, чи наснилося мені це, але потім мої син і дочка помітили, що зникли речі, зокрема дорогий фотоапарат та сонцезахисні окуляри», – розповів співрозмовник. Спочатку поліція засумнівалася в його оповіданні, але коли стало зрозуміло, що вони орендували квартиру, в якій вже траплялися подібні зломи, справі дали хід.

Офіційний коментар Airbnb та досвід інших господарів

Представник Airbnb підкреслив, що платформа дотримується нульової терпимості до злочинної діяльності та вживає заходів, щоб унеможливити присутність зловмисників. Проте випадки таких інцидентів продовжують виникати. Господарі, що здають свою нерухомість через сервіс, також діляться своїми страшними історіями, порушуючи питання про те, наскільки безпечні апартаменти для туристів. За їхніми словами, деякими гостями є зловмисники. Вони роблять копії ключів, а потім періодично навідуються за адресами та крадуть речі інших постояльців.

Що робити, щоб не втратити речі в орендованих приміщеннях

Відповідь на це питання дав експерт із безпеки Шахзад Алі. Він звернув увагу на важливість створення ілюзії присутності в орендованих апартаментах: використовувати таймери для освітлення та електроприладів. Для господарів він рекомендував регулярно оновлювати коди безпеки та використовувати систему ключів із патентом, яка потребує посвідчення особи при запиті на виготовлення копії.