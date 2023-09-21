Туристам повідомили, що може статися, якщо підключитися до Wi-Fi в аеропорту

Кіберзлочинці можуть атакувати туристів, а точніше їх дані, в аеропорту, якщо наївні мандрівники підключатимуться до публічного Wi-Fi. Подробиці про те, що може статися при використанні загальної незахищеної мережі та як перевірити безпеку бездротової локальної мережі, розповіла експерт із ризиків подорожей Клаудіа Гуальді.

Багато мандрівників підключаються до Wi-Fi в аеропорту, щоб скоротити час до посадки на рейс. Однак, як повідомили експерти, це може зробити їх уразливими для атак кіберзлочинців. Так, Клаудія Гуальді, керівник відділу збору даних про подорожі, наголосила, що громадські мережі Wi-Fi, включаючи ті, що в аеропортах, не є абсолютно безпечними, і до них може отримати доступ будь-хто. З урахуванням тисяч мандрівників, підключених одночасно до однієї мережі, ризик зростає.

Види загрози бувають різні

Підключення до громадського Wi-Fi в аеропорту загрожує різними кіберзагрозами, включаючи крадіжку особистих даних та банківської інформації, несанкціонований доступ до електронної пошти, крадіжку паролів та шкідливе програмне забезпечення із заражених завантажень.

Експерт також вказала на складніші атаки, такі як “людина посередині”, яка дозволяє хакерам підслуховувати повідомлення, а також “атака з перехоплення”, при якій хакер може витягувати незахищені дані з пристрою користувача.

Як захистити себе туристу?

Щоб мінімізувати ризики, експерт запропонувала дотримуватися наступних семи порад:

Вибирати правильне підключення. Переконатись, що турист підключився до офіційного Wi-Fi аеропорту, уточнивши точну назву у персоналу. Це допоможе уникнути підключення до підроблених мереж, створених хакерами. “В аеропортах дуже часто зустрічаються мережі Wi-Fi зі схожими назвами”, – пояснила вона. Вимкнути автоматичне підключення до громадських точок доступу в установках пристрою. Використання VPN. Використання віртуальної приватної мережі (VPN) приховає IP-адресу і зашифрує дані, що надсилаються та одержуються через інтернет. Встановити антивірусне програмне забезпечення. Це додатковий захист від шкідливих атак. Переважно вибирати мережі, які потребують пароль для доступу. Не проводити важливих операцій у загальнодоступній мережі. Наприклад, банківські транзакції або надсилання конфіденційних даних. Уникати відвідування сумнівних сайтів. Фахівець рекомендувала заходити лише на сторінки з «https» та позначкою замка в адресному рядку. Вимкнути відразу після використання.