Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТуристам повідомили, що може статися, якщо підключитися до Wi-Fi в аеропорту
LifeStyleВелика БританіяТуризм

Туристам повідомили, що може статися, якщо підключитися до Wi-Fi в аеропорту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам повідомили, що може статися, якщо підключитися до Wi-Fi в аеропорту

Кіберзлочинці можуть атакувати туристів, а точніше їх дані, в аеропорту, якщо наївні мандрівники підключатимуться до публічного Wi-Fi. Подробиці про те, що може статися при використанні загальної незахищеної мережі та як перевірити безпеку бездротової локальної мережі, розповіла експерт із ризиків подорожей Клаудіа Гуальді.

Багато мандрівників підключаються до Wi-Fi в аеропорту, щоб скоротити час до посадки на рейс. Однак, як повідомили експерти, це може зробити їх уразливими для атак кіберзлочинців. Так, Клаудія Гуальді, керівник відділу збору даних про подорожі, наголосила, що громадські мережі Wi-Fi, включаючи ті, що в аеропортах, не є абсолютно безпечними, і до них може отримати доступ будь-хто. З урахуванням тисяч мандрівників, підключених одночасно до однієї мережі, ризик зростає.

Види загрози бувають різні

Підключення до громадського Wi-Fi в аеропорту загрожує різними кіберзагрозами, включаючи крадіжку особистих даних та банківської інформації, несанкціонований доступ до електронної пошти, крадіжку паролів та шкідливе програмне забезпечення із заражених завантажень.

Експерт також вказала на складніші атаки, такі як “людина посередині”, яка дозволяє хакерам підслуховувати повідомлення, а також “атака з перехоплення”, при якій хакер може витягувати незахищені дані з пристрою користувача.

Як захистити себе туристу?

Щоб мінімізувати ризики, експерт запропонувала дотримуватися наступних семи порад:

  1. Вибирати правильне підключення. Переконатись, що турист підключився до офіційного Wi-Fi аеропорту, уточнивши точну назву у персоналу. Це допоможе уникнути підключення до підроблених мереж, створених хакерами. “В аеропортах дуже часто зустрічаються мережі Wi-Fi зі схожими назвами”, – пояснила вона.
  2. Вимкнути автоматичне підключення до громадських точок доступу в установках пристрою. Використання VPN. Використання віртуальної приватної мережі (VPN) приховає IP-адресу і зашифрує дані, що надсилаються та одержуються через інтернет.
  3. Встановити антивірусне програмне забезпечення. Це додатковий захист від шкідливих атак.
  4. Переважно вибирати мережі, які потребують пароль для доступу.
  5. Не проводити важливих операцій у загальнодоступній мережі. Наприклад, банківські транзакції або надсилання конфіденційних даних.
  6. Уникати відвідування сумнівних сайтів. Фахівець рекомендувала заходити лише на сторінки з «https» та позначкою замка в адресному рядку.
  7. Вимкнути відразу після використання.
Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

В аеропорту Стамбула відкрилася перша в Туреччині зона споттингу

Туреччина
У Новому аеропорту Стамбула відкрилася перша в Туреччині офіційна...

Дешеві квитки та безкоштовний апгрейд: експерт розвіяв популярні міфи про перельоти

LifeStyle
У мережі існує велика кількість порад, які можуть бути...

Три місяці свободи: у цьому селі на Сардинії жити та працювати віддалено можна абсолютно безкоштовно

Італія
Хочете працювати з дому в мальовничій місцевості, яка не...

Прямо з-під носа: співробітники аеропорту Маямі крали цінні речі з ручної поклажі пасажирів

США
Фахівці служби безпеки аеропорту Маямі у США кілька місяців...

Колишня агент ЦРУ та ФБР дала поради туристам, як забезпечити безпеку подорожей

США
Декілька хитрих прийомів як убезпечити себе від зустрічі зі...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму