Всі розділи
ГоловнаLifeStyleТуристам повідомили, що краще не плескати в долоні під час посадки літака
LifeStyleВелика БританіяТуризм

Туристам повідомили, що краще не плескати в долоні під час посадки літака

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам повідомили, що краще не плескати в долоні під час посадки літака

Існує ціла низка речей, які можуть дратувати пілотів та екіпаж літака під час рейсу, і навіть сприйматися ними як неприємна грубість. Британська експерт з етикету розповіла, чому краще не плескати в долоні під час посадки літака, пише видання Daily Star.

У польотах на літаку туристів найбільше дратують попутники, що напиваються і зняте взуття, але у пілотів і членів екіпажу свій погляд на ситуацію, і найбільше їм не подобаються інші моменти. Експерт із етикету Джо Брайант стверджує, що це оплески після приземлення літака. Пілоти та бортпровідники вбачають у цьому грубість, прояв недовіри і навіть сарказму.

«Оплески не обов’язкові після приземлення і є грубістю по відношенню до пілотів. Якщо приземлення хороше, оплески припускають здивування такою майстерністю. Якщо приземлення погане, оплески будуть образливо саркастичні», – сказала Джо Брайант.

Хоча оплески при приземленні літака стають все більш поширеним явищем, є ввічливіші способи висловити свою вдячність. Наприклад, просто сказати спасибі під час виходу з літака.

Злити екіпаж літака не варто з багатьох причин, тим більше, що вони можуть своєрідно помститися грубіянам. На форумі Reddit кілька працівників авіакомпаній зізнавалися, що вдаються до «запилення сільськогосподарських культур» як покарання найзлісніших порушників. Це коли людина пускає гази, стоячи поряд з кимось, а потім йде.

Щоб, навпаки, домогтися розташування бортпровідників, можна принести їм невеликий подарунок, наприклад, коробку шоколадних цукерок або подарункову картку кафе. У відповідь є можливість отримати безкоштовне підвищення класу обслуговування, кажуть стюардеси. «Принесіть невеликий подарунок до бортпровідників. Шоколад, пончики, подарункові картки Starbucks. Вони будуть балувати вас закусками та напоями протягом усього польоту», – написала одна з них на форумі.

Пасажир, що спробував цей трюк, додав: «Якщо ви подорожуєте першим класом, вам дадуть додаткові подушки, ковдри, матрац, тапочки та піжами, ваша склянка завжди буде повна, і вам прибережуть вашу улюблену закуску. Якщо ви подорожуєте економом, ви можете отримати першокласну їжу, безкоштовні закуски, які зазвичай купують, безкоштовні алкогольні напої тощо. Це того варте».

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Це заважає і дратує: бортпровідниця показала часті помилки пасажирів під час посадки на рейс

LifeStyle
Американська стюардеса авіакомпанії Delta Airlines Сісі показала основні помилки...

Туристка в літаку відмовилася помінятися місцями з хлопцем і дуже пошкодувала

LifeStyle
Туристка, що сиділа в літаку біля проходу, відмовилася помінятися...

Стюардеса назвала напій, який ніколи не можна пити у літаку

LifeStyle
Стюардеса великої британської авіакомпанії назвала напій, який ніколи не...

Фінляндія стає першою країною у світі, яка переходить на цифрові проїзні документи

Туризм
Фінська прикордонна служба анонсувала нововведення, яке частково змінить життя...

Турецька авіакомпанія вводить рейси із зонами вільними від дітей

LifeStyle
Першою в Європі турецька авіакомпанія Corendon Airlines запровадила на...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму