Туристам повідомили, що краще не плескати в долоні під час посадки літака

Існує ціла низка речей, які можуть дратувати пілотів та екіпаж літака під час рейсу, і навіть сприйматися ними як неприємна грубість. Британська експерт з етикету розповіла, чому краще не плескати в долоні під час посадки літака, пише видання Daily Star.

У польотах на літаку туристів найбільше дратують попутники, що напиваються і зняте взуття, але у пілотів і членів екіпажу свій погляд на ситуацію, і найбільше їм не подобаються інші моменти. Експерт із етикету Джо Брайант стверджує, що це оплески після приземлення літака. Пілоти та бортпровідники вбачають у цьому грубість, прояв недовіри і навіть сарказму.

«Оплески не обов’язкові після приземлення і є грубістю по відношенню до пілотів. Якщо приземлення хороше, оплески припускають здивування такою майстерністю. Якщо приземлення погане, оплески будуть образливо саркастичні», – сказала Джо Брайант.

Хоча оплески при приземленні літака стають все більш поширеним явищем, є ввічливіші способи висловити свою вдячність. Наприклад, просто сказати спасибі під час виходу з літака.

Злити екіпаж літака не варто з багатьох причин, тим більше, що вони можуть своєрідно помститися грубіянам. На форумі Reddit кілька працівників авіакомпаній зізнавалися, що вдаються до «запилення сільськогосподарських культур» як покарання найзлісніших порушників. Це коли людина пускає гази, стоячи поряд з кимось, а потім йде.

Щоб, навпаки, домогтися розташування бортпровідників, можна принести їм невеликий подарунок, наприклад, коробку шоколадних цукерок або подарункову картку кафе. У відповідь є можливість отримати безкоштовне підвищення класу обслуговування, кажуть стюардеси. «Принесіть невеликий подарунок до бортпровідників. Шоколад, пончики, подарункові картки Starbucks. Вони будуть балувати вас закусками та напоями протягом усього польоту», – написала одна з них на форумі.

Пасажир, що спробував цей трюк, додав: «Якщо ви подорожуєте першим класом, вам дадуть додаткові подушки, ковдри, матрац, тапочки та піжами, ваша склянка завжди буде повна, і вам прибережуть вашу улюблену закуску. Якщо ви подорожуєте економом, ви можете отримати першокласну їжу, безкоштовні закуски, які зазвичай купують, безкоштовні алкогольні напої тощо. Це того варте».