Туристам повідомили дивну причину, чому у них на пляжі крадуть їжу чайки

Чайки регулярно псують приємний відпочинок на пляжі, вихоплюючи їжу прямо у туристів із рук. Дослідники з університету Сасека виявили, що птахи крадуть не тільки, коли голодні. Як природні клептопаразити вони схильні спостерігати за людьми, щоб зрозуміти, які продукти можна їсти, а які ні.

Вчені провели цікавий експеримент. Вони розклали на пляжі яскраві пакети з чіпсами, а потім сіли поруч і стали їсти із пакетів синього чи зеленого кольору. У 95% випадків чайки наслідували дослідників і їли з пакетів того ж кольору, що й люди. Це дозволяє припустити, що вони запам’ятовували та копіювали людську поведінку.

Деякі з птахів навіть проігнорували доступну їжу, що не охороняється, на пляжі і пішли прямо за чіпсами, які їли дослідники. Причина в тому, що чайки – клептопаразити, або, простіше кажучи, злодії, які крадуть їжу чи видобуток в інших. Для тварин це іноді простіше та менш енерговитратно, ніж самостійний пошук їжі.

Тисячі людей їдять чіпси та інші снеки на пляжах щодня, особливо влітку. І чайкам є що вкрасти. Франциска Файст, дослідник із Сассекса, розповіла: «Спостереження за тим, як ми їмо, достатньо, щоб вплинути на рішення чайок щодо пошуку їжі. Стратегії спостереження важливі для них, тому що однією з їх стратегій пошуку їжі є клептопаразитизм чи крадіжка їжі. У неміських районах вони можуть красти в інших чайок чи інших видів тварин, а міських районах їх метою стає людина».

Захистити їжу від підступних чайок буває непросто, але методи є. Дослідження, проведене вченими Університету Ексетера, виявило, що погляд на птахів може бути одним із способів відлякати їх. Вчені поклали на землю пакет із чіпсами, щоб подивитися, скільки часу мине перш, ніж птахи налетять. Чайкам, на яких дивилися люди, знадобилося на 21 секунду більше часу, щоб накинутися на їжу. Ті, за ким не спостерігали, хапали чіпси за лічені секунди.

Ведучий автор дослідження Мадлен Гумас сказала: «Чайок часто вважають агресивними та готовими відібрати їжу у людей. Спостерігаючи їх, люди можуть врятувати свій обід і скоротити кількість негативних контактів». Також можна намагатися маскувати чіпси під щось інше або накривати серветкою.