Туристам повідомили 10 речей, які вони завжди мають робити вдома перед поїздкою за кордон

Кожна людина підходить до планування подорожей по-своєму, але є спільні для всіх пункти у списку справ. Видання The Sun повідомило туристам 10 речей, які вони завжди повинні робити вдома перед поїздкою за кордон, щоб уникнути проблем після повернення.

Різні люди готуються до відпустки по-різному. Декому подобається прибирати весь будинок перед від’їздом, а іншим достатньо лише знати, що вікна зачинені. Дослідження 2’000 дорослих виявило найважливіші речі, які туристи роблять, щоб підготуватися до поїздки, включаючи миття посуду та спустошення відер для сміття.

Згідно зі звітом, 67% мандрівників перед від’їздом проходять по будинку з умовним списком, перевіряючи, чи все зроблено. Зазвичай туди входять вимкнення світла та опалення, перевірка електроприладів, очищення холодильника та полив рослин.

Тим не менш, повернувшись додому, кожен п’ятий британець виявляє, що щось пішло не так. У 54% випадків це труба, що прорвалася, в 41% – розморожений холодильник, а ще в 27% – цвіла їжа. Це означає, що про деякі справи зі списку багато хто все-таки забуває. Шість із десяти людей відзначають, що напевно скористалися б технологією, що допомагає з підготовкою до відпустки будинку, якби така існувала.

Отже, топ-10 речей, які потрібно зробити перед від’їздом на відпочинок: