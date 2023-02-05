Турист купив місця в бізнес-класі літака дешевше, ніж в економі, змінивши налаштування браузера

Іноземний турист купив місця в бізнес-клас на сайті бронювання однієї з авіакомпаній дешевше, ніж економ, і поділився інструкцією, як це зробити. За його словами, достатньо змінити мову в налаштуваннях браузера. Деталі опублікувала британська газета Mirror.

Більшість із туристів мріють літати бізнес-класом чи першим класом, але купують квитки в економ, бо не хочуть переплачувати. Однак незвичайне спостереження, яке зробив британський мандрівник Кемерон Стюарт, просто «погравши» з налаштуваннями браузера, може наступного разу допомогти комусь заощадити гроші на перельоті та отримати місце у заповітному бізнес-класі.

Чоловік забронював шикарне крісло з можливістю поспати рейсом Сантьяго (Чилі) – острів Великодня на сайті південноамериканського LATAM (Airlines Group). «Я «пограв» із сайтом LATAM (Airlines Group) кілька місяців тому і виявив, що якщо я поміняю мову з англійської на іспанську — місця в бізнес-класі стануть дешевшими, ніж в економ-класі. Я використовував Google Translate, щоб забронювати квитки, і ось ми збираємося вирушити у шестигодинний переліт з ліжком дешевше, ніж в економ-класі! Завжди перевіряйте сайти авіаквитків кількома мовами, щоб отримати кращу пропозицію … іноді ціни сильно відрізняються залежно від того, якою мовою ви бронюєте», — поділився своїм відкриттям мандрівник.

Як зазначив турист, раніше він уже зустрічався з подібною думкою, але вважав чуткою, що сайти американських авіакомпаній іноді виставляються різні ціни на квитки в залежності від того, якою мовою налаштований браузер того чи іншого туриста. Як з’ясувалося, для англомовних авіаквитки продають дорожче.

Автор матеріалу включив VPN, щоб створити враження, що на момент покупки квитка він перебував у Чилі, та змінив мову браузера. «Я видалив всі файли cookie зі свого браузера і використав приватний режим, тому сайт ніяк не міг визначити, що я перебуваю за межами країни. Після того, як я освоївся з іспанською мовою і використовував для заповнення Google Translate, я зміг забронювати місця-ліжка, в новенькому Boeing 787 компанії LATAM на переліт до найвіддаленішого аеропорту в світі — острова Великодня», — додав він.

Хоча мандрівник стверджував, що ціни, за якими він купив авіаквитки були дешевшими, він визнав, що лайфхак не завжди спрацьовує. Ціни авіакомпаній щодня зростають і падають, міняються місцями – іноді це працює, іноді ні», – уточнив британець.

Так, згідно з численними повідомленнями на форумі Reddit, порада дійсно цінна, тільки доведеться постійно моніторити ціни та змінювати налаштування. «Якось я заощадив $700, бронюючи квитки до Перу, використовуючи іспанську, а не англійську», — розповів один із користувачів.