Третина турбізнесу Великобританії перебуває під загрозою банкрутства

Згідно з аналізом нового опитування, організованого відразу кількома зацікавленими організаціями, серед яких: Британська асоціація пива та пабів (BBPA) та Британський інститут шинкарів (BII) та ін., більше третини галузі гостинності Великобританії під загрозою банкрутства на початку 2023 року через брак коштів у ведення бізнесу.

Спільне опитування підприємств туристичної інфраструктури, проведене декількома профільними організаціями у IV кварталі цього року, показало, що 35% респондентів очікують, що до кінця року вони працюватимуть у збиток або стануть нежиттєздатними, при цьому 96% зіткнуться з вищими витратами на електроенергію, а 93% — із різким зростанням цін на продукти харчування.

Вплив кризи вартості життя відчувають на собі й клієнти: понад три чверті підприємств сфери послуг (77%) відзначають скорочення кількості відвідувачів — люди все рідше їдять та п’ють поза домом. 85% налаштовані песимістично, вони вважають, що надалі ситуація лише погіршиться. В результаті 89% не впевнені в майбутньому, оцінюючи нинішні рівні підтримки, які пропонують уряд, недостатні для захисту галузі в найближчі шість місяців.

Невизначеність, що зберігається, щодо зростання інфляції, майбутнього регулювання з боку чиновників і кадрового забезпечення вже викликали кризу довіри серед власників бізнесу. Ділова впевненість впала нижчою, ніж було навіть під час пандемії. У спільній заяві торгових асоціацій йдеться: «Результати ясно показують важку ситуацію, з якою стикаються підприємства сфери гостинності, багато з яких перебувають на межі кризи через зростання витрат. Головні з них — різке зростання цін на енергоносії, підвищення вартості продуктів і товарів, зниження споживчої довіри. “Велика ймовірність того, що ми втратимо значну частину культового сектору гостинності Великобританії в найближчі тижні та місяці”.

“Ми всі хотіли б закликати нового прем’єр-міністра звернути увагу на галузь, вжити термінових заходів і подумати над подальшими діями, щоб індустрія гостинності вижила сьогодні і продовжила процвітати в майбутньому”.