Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяТретина турбізнесу Великобританії перебуває під загрозою банкрутства
Велика БританіяЕкономікаТуризм

Третина турбізнесу Великобританії перебуває під загрозою банкрутства

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Третина турбізнесу Великобританії перебуває під загрозою банкрутства

Згідно з аналізом нового опитування, організованого відразу кількома зацікавленими організаціями, серед яких: Британська асоціація пива та пабів (BBPA) та Британський інститут шинкарів (BII) та ін., більше третини галузі гостинності Великобританії під загрозою банкрутства на початку 2023 року через брак коштів у ведення бізнесу.

Спільне опитування підприємств туристичної інфраструктури, проведене декількома профільними організаціями у IV кварталі цього року, показало, що 35% респондентів очікують, що до кінця року вони працюватимуть у збиток або стануть нежиттєздатними, при цьому 96% зіткнуться з вищими витратами на електроенергію, а 93% — із різким зростанням цін на продукти харчування.

Вплив кризи вартості життя відчувають на собі й клієнти: понад три чверті підприємств сфери послуг (77%) відзначають скорочення кількості відвідувачів — люди все рідше їдять та п’ють поза домом. 85% налаштовані песимістично, вони вважають, що надалі ситуація лише погіршиться. В результаті 89% не впевнені в майбутньому, оцінюючи нинішні рівні підтримки, які пропонують уряд, недостатні для захисту галузі в найближчі шість місяців.

Невизначеність, що зберігається, щодо зростання інфляції, майбутнього регулювання з боку чиновників і кадрового забезпечення вже викликали кризу довіри серед власників бізнесу. Ділова впевненість впала нижчою, ніж було навіть під час пандемії. У спільній заяві торгових асоціацій йдеться: «Результати ясно показують важку ситуацію, з якою стикаються підприємства сфери гостинності, багато з яких перебувають на межі кризи через зростання витрат. Головні з них — різке зростання цін на енергоносії, підвищення вартості продуктів і товарів, зниження споживчої довіри. “Велика ймовірність того, що ми втратимо значну частину культового сектору гостинності Великобританії в найближчі тижні та місяці”.

“Ми всі хотіли б закликати нового прем’єр-міністра звернути увагу на галузь, вжити термінових заходів і подумати над подальшими діями, щоб індустрія гостинності вижила сьогодні і продовжила процвітати в майбутньому”.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму