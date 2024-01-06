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Стюардеса розкрила метод, який використовується для проносу більшої кількості рідин через систему безпеки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Стюардеса розкрила метод, який використовується для проносу більшої кількості рідин через систему безпеки

Досвідчена стюардеса поділилася геніальним секретом, що дозволяє безпечно переносити більше рідин у салон літака. Цей дивовижний Лайфхак вимагає наявності всього одного додаткового предмета.

Йдеться про те, щоб спочатку купити, а потім використати пакети для грудного молока. Вони знадобляться як упаковки для будь-яких рідин. За словами експерта, з таких ємностей рідина не виллється і просто їх пронести через систему безпеки. У своєму відео в Tiktok стюардеса продемонструвала, як заповнювати пакет молоком, щільно запечатувати його і навіть перевертати вгору дном для підкреслення ефективності.

Упаковки із 50 пакетиків для грудного молока доступні в інтернет-магазинах за ціною приблизно 100-200 грн. Коментарі під відео були сповнені захоплених відгуків, з людьми, які визнали геніальність цієї поради і висловлюють намір використати її у своїх подорожах. «Ніколи не думав про це, напевно використовуватиму», «Ви щойно показали мені і всьому новому світу, як треба робити. Мені це сподобалося», «Я думаю, ви щойно змінили моє життя», – зазначили користувачі.

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