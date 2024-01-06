Стюардеса розкрила метод, який використовується для проносу більшої кількості рідин через систему безпеки

Досвідчена стюардеса поділилася геніальним секретом, що дозволяє безпечно переносити більше рідин у салон літака. Цей дивовижний Лайфхак вимагає наявності всього одного додаткового предмета.

Йдеться про те, щоб спочатку купити, а потім використати пакети для грудного молока. Вони знадобляться як упаковки для будь-яких рідин. За словами експерта, з таких ємностей рідина не виллється і просто їх пронести через систему безпеки. У своєму відео в Tiktok стюардеса продемонструвала, як заповнювати пакет молоком, щільно запечатувати його і навіть перевертати вгору дном для підкреслення ефективності.

Упаковки із 50 пакетиків для грудного молока доступні в інтернет-магазинах за ціною приблизно 100-200 грн. Коментарі під відео були сповнені захоплених відгуків, з людьми, які визнали геніальність цієї поради і висловлюють намір використати її у своїх подорожах. «Ніколи не думав про це, напевно використовуватиму», «Ви щойно показали мені і всьому новому світу, як треба робити. Мені це сподобалося», «Я думаю, ви щойно змінили моє життя», – зазначили користувачі.