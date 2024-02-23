Один із найвідоміших символів Лондона перетворять у готель

Американська компанія-девелопер MCR Hotels оголосила про купівлю лондонської радіотелевізійної вежі BT Tower за 275 млн фунтів стерлінгів (347 млн доларів).

За даними британської телекомунікаційної групи BT, MCR має намір перетворити один із найвідоміших символів Лондона в готель.

Башта має висоту близько 190 м, її збудували 1965 року в районі Фіцровія, за кілька кварталів від Британського музею. Вона передавала теле- та радіосигнал із Лондона до інших районів Великобританії, проте припинила виконувати свою функцію понад 10 років тому після переходу на нові формати мовлення. На 34-му поверсі вежі розташований популярний у туристів ресторан, що обертається.

MCR володіє та управляє 150 об’єктами нерухомості, включаючи готель TWA Hotel у будівлі колишнього центру управління польотами в аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку.