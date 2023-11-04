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Обробник багажу в аеропорту повідомив тип валізи, яка завжди отримує VIP-обслуговування

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Обробник багажу в аеропорту повідомив тип валізи, яка завжди отримує VIP-обслуговування.

Співробітник аеропорту, що спеціалізується на обробці багажу, розкрив хитрість, як забезпечити своїй валізі обслуговування VIP-рівня. За його словами, потрібно, перш за все, правильно вибрати форму та тип сумки чи валізи для перевезення речей.

Ідеальний тип валізи для отримання зоряного обслуговування – це прямокутна жорстка сумка. “Багаж, з яким обов’язково поводяться VIP (коли справа доходить до способу його завантаження), – це ідеально прямокутні предмети в жорсткому пластиковому футлярі”, – уточнив він. “Оскільки багажні відсіки в літаку часто асиметричні і тісні, для обробників багажу може бути стомлено завантажувати валізи незвичайної форми”, – пояснив обробник багада Джоуі Грін, згідно з британською газетою The Sun. За його словами, віп-валізки легко укладати, нескладно обхоплювати руками, що означає, що їх можна швидко скласти.

При цьому співробітник попередив про ризики пошкодження речей у багажі, якщо вони покладені у м’які сумки. При цьому ніхто не гарантує, що такий вразливий багаж збереже в цілості вміст під час дощу або вітру, оскільки багаж перевозять із терміналу до літака та назад у відкритому транспорті.

Також є інші способи захисту свого багажу. Популярні пристрої, такі як AirTag від Apple або аналоги, дозволяють легко відстежити багаж у разі втрати. Крім того, важливо упаковувати багаж таким чином, щоб його було легко ідентифікувати у разі втрати. Керівник відділу багажу ІТ-компанії SITA Пітер Драммонд рекомендував додати щось незвичайне у свою валізу: «Якщо у вас у сумці є щось незвичайне, зі значно більшою ймовірністю це співпаде з вашою заявою про втрату сумки і буде швидко повернуто вам». Крім того, слід бути обережним із інформацією на багажних бирках. Експерти порадили уникати вказівки домашньої адреси на багажі та використовувати лише основні контактні дані для зворотного зв’язку.

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