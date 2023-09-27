Названі найдорожчі яхти мільярдерів та знаменитостей

Найдорожчі яхти мільярдерів та знаменитостей представив любителям «почитати про гламур» британський таблоїд Sun. Серед власників співаки, продюсери, бізнесмени та інші відомі особи.

Перелічені яхти такі:

The Rising Sun, яка належить Девіду Геффену, американцю, продюсеру та бізнесмену. Вона вважається найдорожчою, хоча у 2010 році він заплатив за човен 200 мільйонів доларів, зараз він коштує 590 мільйонів доларів. Яхта має довжину 139 метрів та розвиває максимальну швидкість 34 милі на годину. На борту є 82 каюти, в яких можуть розміститися 18 гостей та 55 членів екіпажу. Яхта оснащена баскетбольним майданчиком, винним льохом, кінотеатром, посадковим майданчиком для вертольота, спа та басейном.

Koru, яка належить Джеффу Безосу. Американський бізнесмен володіє другою найдорожчою у світі яхтою, вартість якої становить близько 500 мільйонів доларів. Вона також вважається найбільшою вітрильною яхтою у світі і була побудована спеціально для бізнесмена. Яхта може прийняти до 18 гостей, на борту її є басейн, майданчик для вертольота, джакузі та швидкісний катер. А з чуток — навіть підводний човен.

Третьою за вартістю яхтою Eos володіють модельєр Діана фон Фюрстенберг та її чоловік-бізнесмен Баррі Діллер є її щасливими власниками. Яхту придбали за 200 мільйонів доларів у 2009 році. При довжині 92 метри Eos може розвивати швидкість до 18 миль на годину та може з комфортом розмістити до 14 гостей.

Четвертою за вартістю яхтою володіє Лорен Пауелл, вдова співзасновника Apple Стіва Джобса. Яхта Venus, 120 мільйонів доларів може прийняти 12 гостей та 22 члени екіпажу, а максимальна швидкість може досягати 18 вузлів.

У п’ятірку власників найрозкішніших яхт вписався і американський репер Шон Комбс, який купив Maraya, ще одну дорогу яхту, за 65 мільйонів доларів більше десяти років тому. Судно має довжину 54 метри і може вмістити до 12 гостей у шести каютах. На ній також є кілька розкішних зручностей, включаючи джакузі на сонячній терасі, особистий шеф-кухар та тренажерний зал. До речі, яхту можна орендувати — лише за 300 тис. доларів на тиждень.

Ще одна яхта модельєра також є у списку – Джорджіо Армані є власником яхти Main. Інтер’єр 65-метрової суперяхти був спроектований самим паном Армані, і на ній з комфортом можуть розміститися 14 гостей та 14 членів екіпажу. Вартість Мейна складає 64 мільйони доларів.

Конструктором яхти виступав і Елтон Джон – його яхта Wabi Sabi також була побудована за власними специфікаціями співака. У восьми каютах Wabi Sabi можуть розміститися до 18 гостей, вартість яхти становить 29,1 мільйона доларів.

Цікава також історія яхти Amphitrite – її популярна письменниця Джоан Роулінг придбала у не менш відомого Джонні Деппа у 2016 році. Зараз яхта оцінюється у 22,9 мільйона доларів. Усього на борту можуть розміститися 10 гостей у п’яти великих спальнях. Коли яхта не використовується автором та її родиною, її можна орендувати за 90 тис. доларів на тиждень.