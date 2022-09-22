Де провести свій літній відпочинок? Звісно, ​​на найкращих курортах Європи! Ібіца, Сардинія, Коста-Брава, Сен-Тропе, Ріміні… Вам знайомі ці назви не лише з буклетів туристичних агенцій? Не дивно, адже це розкручені європейські курортні місця для відпочинку влітку. Однак карта курортів Європи зовсім не обмежується цими всесвітньо відомими містами та островами.

Сьогоднішній пост ми присвячуємо літнім курортам, які не входять до числа елітних, проте підкуповують красою природи, значимістю історичних місць, винятковими традиціями та приголомшливою місцевою кухнею. Авторитетний канал CNN представив свою версію десятки найкращих курортів Європи. Туди увійшли далеко не найрозкрученіші назви. Знайомимося та плануємо поїздку!

Юра та Регіон Трьох озер, Швейцарія

Кому підійде?

Любителям незайманої природи (регіон охороняється ЮНЕСКО), сільського побуту, налаштованим на милування альпійськими ландшафтами та вивчення національних швейцарських традицій. Тут розташовані одні з найвідоміших термальних курортів Європи.

Чим зайнятися?

Пішохідними прогулянками по квіткових галявинах та луках

Верховою їздою

Скелелазінням

Дегустацією місцевих вин

Оглядом історичних місць

Ознайомлення з індустрією виробництва годинників

Гра в гольф

Що відвідати?

Гору Шасераль (1607 м), яка є заповідником. Звідси відкривається чудовий краєвид на всі навколишні озера та долини.

Відправитися на водну прогулянку озерами Б’єль, Мюртен і Нешатель

«Барочне» місто Солотурн, середньовічне Еставаєр-ле-Лак

Бітумні шахти Валь-де-Травера, міста Ля Шо-де-Фон та Ле Локль

Готель

Від 310 євро за ніч.

Борнхольм, Данія

Кому підійде?

Тим, хто любить відпочинок на Балтійському морі, але вважає за краще не відвідувати колишні радянські країни Прибалтики. Любителям морських делікатесів, північно-європейської кухні та історії. Острів Борнхольм пропонує дивовижне поєднання чудових піщаних пляжів, скелястих морських узбереж, мальовничих рибальських селищ.

Чим зайнятися?

Дегустування страв морської кухні, багато з яких є делікатесами

Рибним ловом у рибальських селищах

Помилуватися печерами, каньйонами та крутими урвищами у дайвінг-турах

Прогулянками по скелястим пейзажам, мальовничим озерам, водоспадам

Пляжним відпочинком

Прогулянками на яхті

Що відвідати?

Руїни фортеці Хаммерсхус – найбільшої середньовічної фортеці у Північній Європі

Міста Гудхем, Сандвіг, Сванеке та Ренне

Музеї, в яких відбито історію краю більш ніж за 10 тис. років

Парк розваг Джоболанд

Пляжі острова з дрібним та чистим піском, чудовою інфраструктурою

Готель

Від 210 євро за ніч.

Цавтат, Хорватія

Кому підійде?

Тим, хто любить поєднання розкішної середземноморської природи, лагідних морських хвиль, скелястих берегів та піщаних пляжів. Місто Цавтат припаде до смаку охочим відпочити від міської суєти у старовинному середньовічному місті. Характер місцевого відпочинку близький до споглядального і більше підійде людям зрілого віку.

Чим зайнятися?

Дегустацією національної хорватської кухні

Морськими прогулянками на яхті та дайвінгом

Пляжні види спорту

Відвідуванням середньовічних, готичних, барокових будівель та споруд

Відвідати фестиваль «Літо Цавтата» з фольклорними виступами та концертами класичної музики

Що відвідати?

Підводне стародавнє місто Епідаурус

Княжий двір, мавзолей Рачича, барочну церкву Св. Миколи, монастир Діви Марії Сніжної

Картинну галерею Влахо Буковича

Ресторани, бари, нічний клуб, казино

Парк розваг Превлака

Готель

Від 220 до 300 євро за ніч.

Котсуолд, Великобританія

Кому підійде?

Поціновувачам істинно англійського стилю відпочинку, розміреності, життя на природі. Котсуолд – район Великобританії в графствах Глостершир і Оксфордшир, що зібрав кілька привабливих для туристів місць, основне з яких – селище Стоу-он-Велд. А Челтенхем відомий на весь світ як батьківщина кінних стрибків. Котсуолд – заповідна зона, справжнє серце Англії, розташоване всього за 2 години їзди від Лондона.

Чим зайнятися?

Кінною їздою та прогулянками на конях навколишніми полями та пагорбами

Гра в гольф, теніс

Вивчати англійську кухню та стиль життя

Насолоджуватися видами сільських ландшафтів, долин річок, лук, букових лісів

Спуститися в стародавні печери Кліруелл

Що відвідати?

Знаменитий іподром у Челтенхемі, а також spa-центри

Істинно англійські села Бродвей, Бірфорд, Кемден, Чіпінг

Старовинні маєтки з 300-річною історією

Музей Корініуму

Найнезвичайніший будинок Британії Сезінкот

Найбільша в Британії колекція троянд Аббі Хаус Гарденс

Готель

Від 150 фунтів стерлінгів за ніч.

Дром, Франція

Кому підійде?

Бажаючим відпочити у французьких Альпах. Цікавиться середньовічною європейською історією. Департамент Дром – один із справжніх історичних центрів Європи. Тут на вас чекають різноманітні враження, які вам подарують лавандові поля та стрімкі скелі, численні пам’ятки та музеї. До речі, Дром – один із відомих гірськолижних курортів Європи… Але це взимку, нас цікавить літній відпочинок.

Чим зайнятися?

Вивченням історії Центральної Європи

Кінною їздою

Пішими прогулянками старовинними вулицями

Шопінгом у «взуттєвій столиці» Романс

Пройти маршрутом на байдарках річкою Ардеш

Відвідати курси виноробства в Університеті вина в Сюз-ля-Русс

Що відвідати?

Замок-музей XII ст., каплицю Св. Венсана XI ст. у місті Гриньян

Кліматичний курорт у Ньоні

Музей сучасного мистецтва у Монтелімарі

Музей шовку в Толіньяні

Природний парк Веркор

Найбільшу в католицькій Європі майстерня православних ікон Св. Іоанна Дамаскіна у Сен-Жан-ан-Руайян

Готель

Від 130 євро за ніч.

Крістіансан, Норвегія

Кому підійде?

Тим, хто хоче глибше пізнати тонкощі скандинавського життя, відчути принади морської риболовлі. Шосте за величиною місто Норвегії відкриває ворота до справжнього рибальського раю. При цьому сюди з’їжджаються не лише ті, хто ловить рибу, а й ті, хто любить різноманітні страви. Якщо ви не любите літньої спеки, приїжджайте сюди. У липні тут +20-23оС!

Чим зайнятися?

Рибним ловом на пару з справжніми норвезькими професіоналами цієї справи

Подорожами на прогулянкових кораблях каналами, бухтами, причалами, маяками

Дегустацією скандинавської кухні у численних ресторанчиках

Відвідування музеїв та історичних пам’яток

Що відвідати?

Історичний центр міста, вулиці XVIII ст.

Фортеця Крістіанхолм (1672 р.), церква Оддернес (1040 р.)

Другий за величиною у Норвегії Музей мистецтв

Музей природи та Ботанічний сад

Гарматний музей

Парк мінералів

Готель

Від 180 євро за ніч.

Панареа, Італія

Кому підійде?

Панареа – невеликий вулканічний острів на північ від Сицилії. Однак його розмір не позначається на популярності. Сюди з’їжджаються навіть голлівудські знаменитості. Що їх приваблює? Відокремлений відпочинок, умиротворення, незаймана природа (острів – об’єкт ЮНЕСКО), чисті піщані пляжі. Також Панареа відноситься до лікувальних курортів Європи завдяки термальним джерелам.

Чим зайнятися?

Дайвінгом

Морськими прогулянками

Купання на пляжі

Скелелазінням

Рибним ловом

Що відвідати?

Дайверам – скелі Лиска Б’янка та Боттаро, де знайдено залишки затонулих кораблів

Острови-рифи, розташовані навколо Панареа

Ресторани еольської кухні

Села Сан П’єтро, Діталла, Драуто, Кала Джунко з печерами, застиглою лавою, підземними озерами

Залишки будівель Бронзового віку

Готель

Від 310 євро за ніч.

Зюльт, Німеччина

Кому підійде?

Тим, хто не любить літню спеку і воліє не підсмажуватись на пляжі. Відпочинок влітку на Північному морі специфічний хоча б тому, що температура води сягає лише 20°С. Невеликий острів з’єднує з материком лише греблі. І це чудова можливість відпочити в активній дружній компанії та скуштувати морських делікатесів. Недарма на Зюльті з кожним роком дедалі більше знаменитостей.

Чим зайнятися?

Рибним ловом у компанії професійних інструкторів

Серфінгом (хвилі тут утворюються навіть без вітру)

Спробувати місцевих гігантських устриць «Зільтер Рояль»

Відірватись у галасливій компанії на пивній вечірці у клубі

Скористайтеся оздоровчими програмами курортів

Що відвідати?

Село Кампен, куди влітку з’їжджається німецький бомонд

Селище Кайтум зі старовинними млинами, будинками XVIII ст.

Церква святого Северина XIII в

Дискотеки, нічні клуби, ресторани та казино

Оздоровчі клініки та СПА

Готель

Від 500 євро за ніч.

Закінф, Греція

Кому підійде?

На цьому острові є все, що гріє душу мандрівника, що шукає середземноморську гармонію: незаймана краса природи, мальовничі краєвиди, соковиті фарби, пісочні пляжі, хвойні ліси, аромати цитрусових та винограду. Закінф – це дивовижне поєднання моря, піску, каменю, лісів, полів та садів.

Чим зайнятися?

Дайвінгом

Альпінізмом

Віндсерфінгом

Знайомство з візантійською культурою

Пляжним відпочинком

Морськими прогулянками

Дегустацією справжньої середземноморської кухні

Що відвідати?

Природний парк Аскос

Блакитні печери з незліченними гротами, кам’яними арками

Печери на мисі Скінар

Пляжі Геракас, Лаганас

Пляж аварії корабля, потрапити на який можна тільки з моря

Музей візантійського мистецтва

Візантійські церкви

Готель

Від 250 євро за ніч

Форментера, Іспанія

Кому підійде?

Відмінний варіант для поціновувачів спокійного, сімейного відпочинку. Поруч із галасливою Ібіцею розташований її антагоніст Форментера – найтихіший із Балеарських островів. Це один із найкращих курортів Європи на морі для сімейного відпочинку. Чиста, як сльоза, морська вода, пляж Плайя-де-сес-Іллетес з білим піском, екологічна чистота та повний релакс.

Чим зайнятися?

Засмагати на пляжах, визнаних найчистішими в Європі

Лагуна Естані-дес-Пейш – ідеальне місце для водних видів спорту.

Відвідати Магічний маяк, арабський замок та інші визначні пам’ятки

Пообідати на виноробних фермах та покуштувати місцеву кухню в рибальських поселеннях та місті Ес-Пужолс

Зайнятися шопінгом за прийнятними цінами

Що відвідати?

Пляжі Плайя-де-Міг’єрн, Плайя-Іллетес, Плайя-Леван, Кала-Саона

Містечко Ес-Пужолс, де розташовані ресторани, магазини, клуби

Три картинні галереї, два театри, кілька кінотеатрів

Римська фортеця Кан-Блай, релігійні споруди XVIII-XIX ст.

Поруч розташований острів Ібіца

Готель

Від 180 євро за ніч.

Літній відпочинок на курортах Європи

Можливо, за одне літо ви відвідаєте не один, а кілька запропонованих курортів. Як це зробити, адже потрібно відкривати візи одразу до кількох країн Євросоюзу? Так, це складно, але тільки в тому випадку, коли у вас немає посвідки на проживання в одній із європейських країн.

Вибирайте ті міста-курорти Європи, які вам до вподоби, проте, плануючи літній відпочинок, не забувайте підписуватись на оновлення нашого блогу.