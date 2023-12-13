Федеральний маршал напився в літаку, почав чіплятися до жінки і був заарештований у Лондоні

Американський маршал, він же судовий пристав, опинився за ґратами у Лондоні. Його звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою під час польоту. Про це повідомило видання NBC New York.

Інцидент стався на рейсі авіакомпанії Delta, коли літак прямував з Нью-Йорка до Лондона. Два федеральні маршали супроводжували підозрюваного, якого екстрадували до британської столиці в рамках кримінальної справи. Уточнювалося, що замість того, щоб стежити за затриманим, вони напилися, при цьому один із них почав чіплятися до туристки.

В аеропорту Хітроу ображена жінка подала позов, поскаржившись на нецензурну поведінку п’яного маршала. Пасажирка повідомила льотному екіпажу, що її торкалися в недоречних місцях. Як наслідок, місцеві правоохоронці заарештували 39-річного чоловіка за підозрою в сексуальному насильстві, а другого маршала відправили назад до Нью-Йорка в середу ввечері без пред’явлення будь-яких звинувачень. Щодо першого поліція проводить розслідування.

Представник служби судових приставів США заявив, що їм відомо про те, що офіцер «вчинив серйозне порушення дисципліни, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння на рейсі з Нью-Йорка». Прес-секретар додав, що відомство співпрацює з правоохоронними органами Великої Британії та іншими агентствами у зв’язку з інцидентом.