Всі розділи
ГоловнаВелика БританіяФедеральний маршал напився в літаку, почав чіплятися до жінки і був заарештований...
Велика БританіяСШАТуризм

Федеральний маршал напився в літаку, почав чіплятися до жінки і був заарештований у Лондоні

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Федеральний маршал напився в літаку, почав чіплятися до жінки і був заарештований у Лондоні

Американський маршал, він же судовий пристав, опинився за ґратами у Лондоні. Його звинуватили у сексуальному насильстві над жінкою під час польоту. Про це повідомило видання NBC New York.

Інцидент стався на рейсі авіакомпанії Delta, коли літак прямував з Нью-Йорка до Лондона. Два федеральні маршали супроводжували підозрюваного, якого екстрадували до британської столиці в рамках кримінальної справи. Уточнювалося, що замість того, щоб стежити за затриманим, вони напилися, при цьому один із них почав чіплятися до туристки.

В аеропорту Хітроу ображена жінка подала позов, поскаржившись на нецензурну поведінку п’яного маршала. Пасажирка повідомила льотному екіпажу, що її торкалися в недоречних місцях. Як наслідок, місцеві правоохоронці заарештували 39-річного чоловіка за підозрою в сексуальному насильстві, а другого маршала відправили назад до Нью-Йорка в середу ввечері без пред’явлення будь-яких звинувачень. Щодо першого поліція проводить розслідування.

Представник служби судових приставів США заявив, що їм відомо про те, що офіцер «вчинив серйозне порушення дисципліни, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння на рейсі з Нью-Йорка». Прес-секретар додав, що відомство співпрацює з правоохоронними органами Великої Британії та іншими агентствами у зв’язку з інцидентом.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині анонсували кардинальну зміну системи “Все включено”

Туреччина
Кардинальна зміна системи "Все включено" анонсували у Туреччині. Популярній...

Число незаконних перетинів кордону ЄС стало рекордним

ЄС
Нинішнього року кількість незаконних перетинів кордону з ЄС стала...

Віч-на-віч: ведмідь налякав туристів на курорті в Каліфорнії

США
У соціальних мережах обговорюється відеозапис несподіваної появи ведмедя на...

Опубліковано рейтинг найкращих міст світу

Іспанія
Париж зберігає лідерство серед міст світу у рейтингу Euromonitor...

Через помилку Google Maps крихітне село в Норвегії переповнили туристи, з’ївши всю їжу і випивши всю воду в окрузі

Норвегія
«Світовий розум» в особі Google Maps може давати туристам...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму