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Ватикан поверне Греції фрагменти Парфенону

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Ватикан поверне Греції фрагменти Парфенону

Папа Римський Франциск вирішив передати Греції три фрагменти древнього афінського храму Парфенон, які зберігалися у зборах Ватиканського Музею.

За даними служби друку Святого престолу, це рішення – «щире бажання продовжувати екуменічний шлях свідчення істини». Фрагменти античної пам’ятки «протягом століть дбайливо зберігалися в папських колекціях та музеях Ватикану та виставлялися на огляд мільйонів відвідувачів з усього світу».

Нагадаємо, Греція вже багато років добивається повернення фрагментів Парфенону, більша частина яких вивезена до Британського музею в Лондоні, але поки що безуспішно.

Акрополь з Парфеноном в Афінах – найвідвідуваніший музей Греції. На площі 14 000 кв. м розміщується близько 4000 експонатів.

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