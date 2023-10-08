Названо топ-10 країн, у яких найскладніше отримати громадянство у 2023 році

Набуття громадянства, особливо шляхом натуралізації, є складним завданням у багатьох країнах. А різні обставини можуть зробити цей процес ще непростішим і трудомістким, пише Jagran Josh.

Десять країн світу опинилися у лідерах за складністю набуття громадянства. Серед деяких чинників, які зробили їх лідерами рейтингу, – вимоги до тривалого проживання; володіння мовою; культурні та релігійні особливості. Ось список 10 країн, у яких найважче отримати громадянство у 2023 році:

Катар Ватикан Ліхтенштейн Бутан Саудівська Аравія Кувейт Швейцарія Китай Північна Корея Японія

Катар

Катар, розташований у Перській затоці і відомий своїм величезним багатством, яке забезпечує газова промисловість, відомий суворими вимогами для отримання громадянства.

Щоб стати громадянином Катару як іноземця, необхідно безперервно проживати в країні протягом 25 років.

Обов’язковими умовами є знання арабської мови, бездоганна поведінка та підтвердження наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки себе.

Крім того, Катар не допускає подвійного громадянства, що потребує відмови від первісного паспорта. Додатковим критерієм є ймовірне звернення до ісламу, що робить Катар однією з країн із найскладнішими умовами набуття громадянства у світі.

Ватикан

Ватикан, найменша суверенна держава у світі, може похвалитися невеликим населенням, яке становить близько 450 громадян. Причиною такої невеликої кількості є суворі правила набуття громадянства.

Ватикан надає громадянство лише за трьох виняткових обставин:

якщо людина є кардиналом, який проживає у Ватикані чи Римі;

якщо він служить дипломатом, який представляє Святий Престол;

або якщо він мешкає у Ватикані у зв’язку з роботою в Католицькій церкві.

Ці вкрай специфічні умови роблять Ватикан однією з найскладніших країн світу для набуття громадянства.

Ліхтенштейн

Розташована між Австрією та Швейцарією, багата мікродержава Ліхтенштейн з населенням близько 40 тисяч осіб потребує тривалого часу для набуття громадянства.

Іноземці повинні прожити в країні не менше 30 років, перш ніж вони матимуть право подати заяву на натуралізацію. Однак цей період можна скоротити до 10 років за згодою спільноти. Громадянство через шлюб із власником паспорта Ліхтенштейна може прискорити процес, дозволяючи отримати заповітну книжечку лише через п’ять років.

Ці складні умови роблять Ліхтенштейн однією з найскладніших країн світу для набуття громадянства.

Бутан

У віддаленому гімалайському королівстві Бутан діють суворі правила в’їзду для туристів, а отримати громадянство ще складніше. Іноземці, які бажають отримати бутанське громадянство, за умови, що не мають бутанських батьків, повинні прожити в країні не менше 20 років перед поданням заяви. Вони також мають продемонструвати бездоганну поведінку у цей час, утримуючись від будь-яких негативних висловлювань на адресу бутанської монархії.

Влада Бутану зберігає за собою право відхиляти заяви про надання громадянства без пояснення причин, а громадянство може бути відкликане, якщо в майбутньому люди відгукнуться про короля чи країну несприятливо.

Саудівська Аравія

Саудівська Аравія, багата на нафту країна, де розташовані найсвятіші місця ісламу, – Мекка і Медіна, – має величезні перешкоди для тих, хто хоче отримати громадянство.

Потенційні кандидати повинні проживати в країні не менше 10 років та вільно володіти арабською мовою. Крім того, обов’язковими умовами є відсутність судимості та суб’єктивна оцінка того, що вас “загалом вважають моральною людиною”.

Остаточне рішення щодо заяв на отримання громадянства залишається за міністром внутрішніх справ. Крім того, Саудівська Аравія не визнає подвійного громадянства, що потребує відмови від первісного паспорта.

Кувейт

Сусідній із Саудівською Аравією Кувейт, ще одна багата на нафту країна, повторює суворі критерії свого сусіда для отримання громадянства. Щоб мати право на натуралізацію, люди повинні проживати в Кувейті щонайменше 20 років, вільно володіти арабською мовою та сповідувати ісламську віру або за народженням, або за зверненням.

Як і багато країн Перської затоки, Кувейт не визнає подвійне громадянство, що сприяє його репутації однією з найскладніших країн світу для набуття громадянства.

Швейцарія

У Швейцарії, відомій своїми приголомшливими пейзажами та високою якістю життя, існує один із найсуворіших процесів отримання громадянства в Європі.

Іноземці, які бажають отримати швейцарське громадянство, повинні проживати в країні не менше 10 років і мати дозвіл на проживання категорії “C”. Володіння однією з національних мов Швейцарії (німецькою, французькою, італійською або ретороманською) є обов’язковим.

Процес натуралізації включає кілька етапів схвалення на федеральному, кантональному і общинному рівнях, кожен із яких пред’являє різні вимоги.

Прихильність Швейцарії до цих суворих критеріїв сприяє зміцненню її репутації як однієї з країн світу, в якій найважче отримати громадянство.

Китай

Китай, найгустонаселеніша країна у світі, також встановлює величезні бар’єри для отримання іноземцями громадянства. Китайський закон про громадянство надає іноземцям обмежені можливості для його отримання, насамперед із сімейних зв’язків або “інших законних причин”.

Закон залишається навмисно розпливчастим, що ускладнює процес. Крім того, у законі не передбачено конкретної тривалості проживання. Складні вимоги до китайського громадянства утримують більшість іноземців від його отримання.

Північна Корея

У Північній Кореї, потайливій та ізольованій країні, яку часто називають “Королівством-самітником”, існує один із найзагадковіших процесів отримання громадянства.

Хоча критерії набуття громадянства КНДР недостатньо документально підтверджені, відповідальність за його надання лежить на Президії Верховного народного зібрання.

Більше того, Північна Корея не визнає подвійне громадянство, що робить її однією з найскладніших країн для набуття громадянства, хоча його бажаність також є сумнівною.

Японія

Японія, яка має один із найпотужніших паспортів у світі, дотримується суворих вимог для натуралізації. Іноземці повинні проживати в Японії безперервно протягом не менше п’яти років і демонструвати “порядну поведінку”.

Здатність забезпечувати себе у Японії має значення, а що у організаціях, виступаючих за повалення японського уряду, позбавляє людей права натуралізації.

Японія не визнає подвійне громадянство, але вимоги до знання мови порівняно м’які і вимагають базового володіння, що підходить для повсякденного життя.

Паспорт України

Як повідомляв DIP, станом на перший квартал 2023 року український паспорт перемістився з 35-го на 36 місце в рейтингу найсильніших паспортів світу. Власники паспорта України мають можливість пересуватися без візи або з візою після прибуття по 144 країнах світу.

Аналітики Henley & Partners зазначають, що паспорт України може увійти до десятки найсильніших паспортів світу, якщо країна вступить до Європейського Союзу.