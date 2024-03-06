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Влада Узбекистану запускає нову візову програму для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Узбекистан запускає нову візову програму для туристів
Photo by Ozodbek Erkinov on Unsplash

Влада Узбекистану запровадить туристичну візову програму під назвою “Узбекистан – мій другий будинок”, яка дозволить іноземним гостям законно перебувати в країні терміном до року без обмежень.

Як повідомляє VisaGuide.World, президент Шавкат Мірзієєв також представив трирічний план розвитку туристичної індустрії регіону. У західній частині Хорезма, в місті Хіва, влада планує відкрити нові кафе, ресторани та продуктові магазини, що працюють цілодобово. Великі узбецькі міста, включаючи Ургенч на північ від Хіви, мають отримати близько 2,4 мільйона доларів субсидій для зниження вартості авіаквитків.

Влада Узбекистану підкреслила, що основна мета візи – залучити на територію країни багатих іноземців з високим рівнем освіти, багатим життєвим досвідом та професійними навичками. Також було наголошено, що фахівці зможуть проживати в Узбекистані як поодинці, так і зі своїми сім’ями.

Нову візу спрямовано на подальше зміцнення економіки країни за допомогою збільшення кількості туристів.

За даними голови Туристичного комітету Уміда Шадієва, у 2023 році Узбекистан відвідали 7 мільйонів іноземних громадян з туристичною метою, що на 1,3 раза більше, ніж у 2022 році.

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