У Самарканді відкрився масштабний туристичний комплекс Silk Road Samarkand

В Узбекистані відкрився грандіозний, тепер уже найбільший у Центральній Азії, туристичний комплекс Silk Road Samarkand, який залишив за туркестанським Керуен-Сарай. Урочисте відкриття комплексу відбулося за участю президента Узбекистану.

Рай для туристів знаходиться в самому Самарканді, за 20 хвилин їзди від аеропорту, де відкрилися відразу вісім готелів туристичного центру Silk Road Samarkand. Один із готелів, Samarkand Regency Amir Temur, став першим п’ятизірковим готелем у Центральній Азії, що увійшов до асоціації провідних готелів світу – The Leading Hotels of the World. Тут же, вперше в регіоні, представлені два готелі китайської мережі Minyoun.

Іншим напрямом діяльності комплексу став оздоровчий туризм. Робота медичного кластера, що складається із чотирьох бутік-готелів, віддалено нагадує курортно-санаторну діяльність. Лікування опорно-рухового апарату, відновлення після ковіда, детокс та очищення організму, а також загальний чек-ап будуть доступні для гостей вже ближче до зими.

Silk Road Samarkand планує зустрічати не лише мандрівників, а й ділових гостей. Спеціально для них збудовано конгрес-центр площею 18 тисяч квадратних метрів. Високотехнологічний майданчик має в своєму розпорядженні тринадцять конференц-залів місткістю до 3 500 учасників. У цьому конгрес-центрі, до речі, і проходив саміт ШОС, вперше за три роки у очному форматі.

Напередодні саміту у серпні відбулося відкриття комплексу. Святковий захід розгорнувся в історико-етнографічному парку Вічне місто – культурна пам’ятка курорту. Біля стін Вічного міста, що потопає у національному колориті бірюзових куполів та мозаїці візерунків, відбулося грандіозне театралізоване шоу, над створенням якого працювали узбецька та міжнародна команди режисерів, хореографів, акторів, сценаристів та технічних фахівців. Режисером-постановником першого офіційного заходу комплексу виступив Андрій Болтенко, режисер «Євробачення 2009» та церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2014 року у Сочі. Для участі в шоу були запрошені одні з найталановитіших музикантів Узбекистану. Завдання, яке режисер поставив перед усім творчим гуртом – створити позачасовий музичний матеріал, який міг би існувати і сотні років тому, і сьогодні. Частину музики до вистави написав Самі Юсуф, всесвітньо відомий автор та виконавець східних пісень, названий газетою The Guardian «найбільшою британською зіркою на Близькому Сході». Відкриття відвідали Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв та інші високопосадовці, представники іноземних держав, академіки, політичні діячі, дипломати та науковці. Президент республіки гідно оцінив урочисту програму заходу.

“Створений завдяки інтелектуальному потенціалу та самовідданій праці нашого народу цей комплекс став ще одним яскравим досягненням на шляху побудови Нового Узбекистану. Вітаю всіх вас із таким сучасним, чудовим архітектурним комплексом, зведеним у стародавньому та вічно молодому Самарканді. Нехай довгі віки він служить нашому народові!” – привітав глава республіки гостей із відкриттям найбільшого туристичного комплексу у Центральній Азії.

Фотосесія у Вічному місті

Це не просто парк, а ціла локація для чудових прогулянок, знайомств із культурою та мистецтвом Узбекистану, і, безумовно, фотосесій. Кожен куточок Вічного міста так і закликає створити неповторні фото та відеоспогади.

Автором та ідейним натхненником Вічного міста, прототипу стародавніх міст Узбекистану, став відомий сучасний художник Бобур Ісмоїлов. «Тут немає жодної фальші – ні на фасадах, ні в інтер’єрах. Ми не копіювали жодну архітектурну пам’ятку Узбекистану. Принципова позиція полягала в тому, щоб кожна будівля, кожне оздоблення, кожен декор були унікальними і не повторювалися, не дублювалися. Ви не побачите тут двох однакових будівель. Все, що ви бачите тут, – все справжнє, придумане нами і зроблене руками. Тут немає жодної заводської кахлі чи якихось сучасних будівельних матеріалів, штампувань. Ми намагалися досягти повної автентичності. І ця автентика буде цікавою не лише іноземним туристам, а й самим узбекистанцям», – каже Бобур Ісмоїлов. Загалом у Вічному місті працюватиме понад 100 майстрів з усіх регіонів Узбекистану, вони демонструватимуть гостям свої роботи, проводитимуть майстер-класи, знайомитимуть відвідувачів з особливостями свого ремесла.

Поєднує всі локації Silk Road Samarkand найбільший у Центральній Азії парк, що розкинувся на площі 120 гектарів. У парку висаджено понад 50 тисяч кущів троянд, сотні тисяч дерев та чагарників із Німеччини, Бельгії, Італії та Голландії. Усього 50 видів, серед яких: 5 різновидів сакури, магнолія, бамбук, верба. Увагу гостей привернули понад 10 тисяч місцевих рослин: найкращі сорти яблук, винограду, гранату, шовковика, а також сливових, персикових та абрикосових дерев. Міжнародна експертиза дозволяє застосувати найкращі світові технології та повністю автоматизувати роботу парку. Мікрополів, підведений до кожної рослини, дозволить скоротити витрати води та електроенергії до 50%. Роботу Silk Road Samarkand збудували з урахуванням дбайливого використання природних ресурсів. До речі, переміщатися територією курорту можна лише на «зеленому» транспорті.

Об’єкт чудово підходить як для сімейних пар, молоді, так і для бізнесменів, які хочуть поєднати відпочинок та роботу. Туристичний комплекс, безперечно, незвичайний і може конкурувати з курортами провідних країн.

Самарканд залишається одним із найбільш затребуваних напрямків, практично кожен турист ставить за мету обов’язково відвідати це стародавнє місто. За даними Мінтуризму, потік іноземців у місті зростає. Наприклад, у 2019 році Узбекистан відвідало понад шість з половиною мільйонів іноземців. А в 2021 році цей показник склав 1,9 мільйона осіб. За січень-липень 2022 року країну відвідало понад 2,4 мільйона іноземних туристів.