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ТуризмУругвай

Близько двох тисяч мертвих пінгвінів викинуло на берег Уругваю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Близько двох тисяч мертвих пінгвінів викинуло на берег Уругваю

Близько 2000 загиблих пінгвінів викинули на узбережжя східного Уругваю за останні 10 днів. Влада країни не може назвати причини масового моря, передає France24.

За словами керівника Департаменту фауни при Міністерстві навколишнього середовища Уругваю Кармен Лейзагоєн, магеланські пінгвіни, переважно молоді, загинули в Атлантичному океані, а до берегів Уругваю принесло течію.

“Вони померли у воді. 90 відсотків – це молоді особини, без жирових запасів і з порожніми шлунками”, – сказала вона і наголосила, що всі взяті зразки дали негативний результат на пташиний грип.

Пінгвіни Магеллана гніздяться на півдні Аргентини. Взимку в південній півкулі вони мігрують на північ у пошуках їжі та тепліших вод, досягаючи навіть узбережжя бразильського штату Еспіріту-Санту.

“Це нормально, що якийсь відсоток помирає, але не такі цифри”, – сказав Лейзагойєн, нагадавши, що подібне вимирання сталося минулого року в Бразилії з невстановлених причин.

Захисники навколишнього середовища пов’язують зростання кількості смертей магелланових пінгвінів із надмірним виловом риби та незаконним промислом. Вони додали, що субтропічний циклон в Атлантиці, що обрушився на південний схід Бразилії в середині липня, також міг спричинити загибель найслабших тварин від негоди.

Крім пінгвінів, в Уругваї нещодавно виявили мертвих буревісників, альбатросів, чайок, морських черепах та морських левів на пляжах Мальдонадо, департаменті на схід від столиці Монтевідео.

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