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Вчені відповіли на запитання, чому на одних пляжах вода блакитніша, ніж на інших

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вчені відповіли на запитання, чому на одних пляжах вода блакитніша, ніж на інших

Чому на одних пляжах вода блакитніша, ніж на інших і від чого залежить колір води в морі? Відповідь на це запитання на сторінках газети The Sun дали британські вчені. Колір води залежить від глибини, ґрунту на дні, а також кількості дрібної морської фауни — запевняють вони.

По-перше, як зазначили експерти Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), насправді море не синє.

«Більшість світового океану абсолютно темна. Більшість світла, що потрапляє з поверхні, розсіюється вже на глибині 200 метрів, а на глибину більше кілометра світло не проникає ніколи. Вода в морі здається нам синьою, тому що вода поглинає кольори у червоній частині світлового спектра. Як фільтр вона залишає кольори в синій частині світлового спектра, які ми можемо бачити», — заявили вони.

Але як пояснити, що на деяких пляжах колір води явно синій? Тому є кілька причин. У багатьох випадках це пояснюється тим, що море дрібніше – це частина зустрічається навколо тих же грецьких островів, а також в Італії – світло в цьому випадку глибше проникає у воду. На карибських островах яскравий колір води також зумовлений складом ґрунту — «на островах тяжчі піщані відкладення, завдяки яким океан здається менш каламутним», — пояснили дослідники.

Крім того, каламутною та зеленою воду моря робить активна «біологічна діяльність». «Чим більше фітопланктону у воді, тим вона зеленіша. Чим менше фітопланктону, тим він блакитніший», – зазначили вчені.

Останній фактор – це «характер» моря. Спокійніша вода завжди виглядатиме більш блакитною, оскільки донні відкладення, пісок і все інше буде з меншою ймовірністю підніматися нагору.

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