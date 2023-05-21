Вчені відповіли на запитання, чому на одних пляжах вода блакитніша, ніж на інших

Чому на одних пляжах вода блакитніша, ніж на інших і від чого залежить колір води в морі? Відповідь на це запитання на сторінках газети The Sun дали британські вчені. Колір води залежить від глибини, ґрунту на дні, а також кількості дрібної морської фауни — запевняють вони.

По-перше, як зазначили експерти Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), насправді море не синє.

«Більшість світового океану абсолютно темна. Більшість світла, що потрапляє з поверхні, розсіюється вже на глибині 200 метрів, а на глибину більше кілометра світло не проникає ніколи. Вода в морі здається нам синьою, тому що вода поглинає кольори у червоній частині світлового спектра. Як фільтр вона залишає кольори в синій частині світлового спектра, які ми можемо бачити», — заявили вони.

Але як пояснити, що на деяких пляжах колір води явно синій? Тому є кілька причин. У багатьох випадках це пояснюється тим, що море дрібніше – це частина зустрічається навколо тих же грецьких островів, а також в Італії – світло в цьому випадку глибше проникає у воду. На карибських островах яскравий колір води також зумовлений складом ґрунту — «на островах тяжчі піщані відкладення, завдяки яким океан здається менш каламутним», — пояснили дослідники.

Крім того, каламутною та зеленою воду моря робить активна «біологічна діяльність». «Чим більше фітопланктону у воді, тим вона зеленіша. Чим менше фітопланктону, тим він блакитніший», – зазначили вчені.

Останній фактор – це «характер» моря. Спокійніша вода завжди виглядатиме більш блакитною, оскільки донні відкладення, пісок і все інше буде з меншою ймовірністю підніматися нагору.