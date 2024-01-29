В Таїладні зафіксовано мавпяче свавілля: влада острова вживає термінових заходів проти нападу скажених макак на туристів

Заходи проти нападу макак на туристів закликав прийняти віце-губернатор Пхукета на зустрічі з урядовцями, у тому числі представниками лісового господарства та офісу омбудсмена провінції Пхукет, якому надійшли численні скарги від відпочиваючих.

“Мавпяче свавілля”, як повідомляє тайське видання Thaiger, доручено вивчити і ліквідувати Центру вивчення природи і дикої природи Кхао Пра Тео. Згідно з інформацією видання, макаки, що розмножилися, сіють хаос у популярних у туристів місцях острова. «Останньою краплею» став напад мавпи на тримісячну дитину у місцевій тайській родині. Найімовірніше, буде обговорюватися перевезення тварин у ті райони, де вони менше контактуватимуть із туристами та місцевими жителями.

Цікаво, що на тій же зустрічі обговорювалася і «людська» проблема — а саме, вторгнення торговців на територію Као Сає Тао, що охороняється. Усіх продавців повідомлять про те, що продаж продукції на лісових територіях, що охороняються, заборонений і з 1 лютого їх виселять.

Ситуація пов’язана з питанням “мавпячого свавілля” тим, що Као Сає Тао буквально означає “мавповий пагорб”. І саме зберігся дикий ліс, де мешкають різні тварини, в тому числі й мавпи, які протягом двох кілометрів прокладеної через нього екотропи, вважався основною пам’яткою місця. Чи місцеві тварини зазнають вигнання заодно з торговцями — не уточнюється.