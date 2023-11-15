В Австралії найнебезпечніший у світі птах поплавав в океані і вийшов до людей

Це рідкісне явище здивувало орнітологів, тому що від природи це пернате не плаває у воді.

Про рідкісне явище повідомив Микита Макдауелл, який зняв на відео шоломоносного казуара, що випливає прямо з океану. Нагадаємо, що цей птах, за версією Книги рекордів Гіннеса, вважається найнебезпечнішим у світі. Її зріст сягає двох метрів, а вага — до 60 кілограмів, проте по відео не відразу можна розглянути її величину.

Птах повільно вийшов на сушу, обтрусився і попрямував у бік лісу. Австралійка помітила, що тварина виснажена і викликала на місце зоозахисників. Жінка сказала, що птах був схожий на лохнеське чудовисько.

Пізніше повідомили, що казуар перебував у добрій формі, проте був трохи стомлений запливом. Орнітолог Грем Лаурідсен розповів, що ці птахи плавають дуже рідко. Проте повітряні мішки в тілі казуара допомагають їм триматися на плаву тривалий час.

Наразі птаха занесено до списку тварин, які перебувають на межі зникнення. Загалом у світі залишилося близько чотирьох тисяч особин цього виду.