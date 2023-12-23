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В Австралії через хворого на шизофренію пасажира літака було піднято винищувачі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії винищувачі підняли в небо через хворого на шизофренію пасажира на борту літака

Суд засудив хворого на шизофренію австралійця до тюремного терміну за повідомлення про бомбу на борту літака. Через нього в повітря було піднято двох винищувачів ВПС, а борт із 363 пасажирами був змушений повернутися в аеропорт вильоту, передає CNA.

За даними кримінальної справи, 30-річний громадянин Австралії Кевін Френсіс Хокінс разом із дружиною летів із Пхукета до Перту через Сінгапур.

Коли літак набрав повну висоту і табло з написом “пристебніть ремені” згасло, Хокінс підвівся зі свого місця, підійшов до стюарда і сказав, що у нього з собою бомба.

Бортпровідник перепитав чоловіка, але той, ігноруючи питання, повернувся на своє місце. Про інцидент було негайно повідомлено старшому борту, який також підійшов до австралійця з питаннями. Хокінс підтвердив свою ранню заяву і сказав, що бомба перебуває у кишені його штанів. На прохання показати вибухівку, він дістав із кишені назальний інгалятор.

Пілоти вирішили повернутися до Сінгапуру, а з Хокінса не зводили очей до кінця польоту.

Для супроводу борту в повітря було піднято винищувачів ВПС Сінгапуру, а після приземлення на літак уже чекали спецслужби, які евакуювали пасажирів, перевірили салон, багаж і австралійця, але нічого підозрілого не знайшли.

Хокінс був заарештований і відправлений на психіатричну експертизу, а 22 грудня став перед судом.

Під час слухань було озвучено, що чоловік страждає на шизофренію та серйозні депресивні розлади. На момент інциденту у нього якраз відбувся рецидив психічного захворювання.

За словами адвоката підсудного, під час польоту Хокінсу здавалося, що літак розіб’ється, що всі пасажири дивляться на нього вороже і говорять про нього, дружина його не любить, а голос у його голові наполегливо переконував його розлучитися з дружиною. На тлі цього чоловік вирішив, що порятунком для нього стане арешт, тому й повідомив про нібито наявну бомбу.

Суддя взяв до уваги всі факти, зазначивши, що помилкова загроза Хокінса надто дорого обійшлася державі, також завдала маси незручностей іншим пасажирам, і засудив його до шести місяців ув’язнення.

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