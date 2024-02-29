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У Таїланді почалося знесення готелів і курортів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді почалося знесення готелів і курортів

У Таїланді почалося знесення готелів і курортів — поки що це стосується готелів, незаконно збудованих поряд із національними парками. Принаймні, згідно з тайською пресою, швидким знесенням пригрозили «незаконним курортам та готелям», побудованим на землі Сор Пор Кор навколо національного парку Кхао Яй, на землях, призначених для сільськогосподарського використання. Однак цим, швидше за все, не скінчиться.

Подробиці такі: розпорядження знести незаконні курорти та готелі озвучив міністр сільського господарства та кооперативів Таманат Промпов. Але загалом він пообіцяв позбавити землі сільськогосподарського призначення будь-яких незаконних захоплень. Міністр наголосив, що загалом доручено провести нову перевірку земель Управління сільськогосподарської земельної реформи (ALRO). І перевірка земель, що оточують національний парк Као Яй зі зносом незаконних готелів, за його словами, стане попередником загальнонаціональної перевірки всіх земельних ділянок.

Тим власникам готелів, хто точно знає, що має землю незаконно, міністр відправив додаткове попередження. Він порадив їм добровільно здати окуповані ділянки АЛРО та позбавити себе від візиту влади. «Не чекайте, доки до вас прийдуть. Кожна ділянка незаконно окупованої землі буде конфіскована, а їхні документи анульовані», – попередив він.

Наша довідка: національний парк Кхао Яй — один із найстаріших у Таїланді та найвідоміших серед туристів. Він розташований приблизно за 200 км на північний схід від Бангкока. Із 2005 року парк під захистом ЮНЕСКО. Він відомий своїми горами, на які туристи можуть здійснити сходження, печерами, водоспадами і багатством фауни — тут водяться навіть ведмеді, слони та тигри. У парку прокладено 11 доступних для туристів маршрутів.

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