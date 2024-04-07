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ТаїландТуризм

У Таїланді оштрафували туриста, який доторкнувся до хвоста акули

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туриста оштрафували на велику суму за дотик до акули в Таїланді

Дії іноземного туриста під час дайвінгу в Таїланді спричинили скандал. Під час занурення він торкнувся хвоста акули, чим викликав обурення у місцевих жителів і дайверів. Влада оштрафувала іноземця на велику суму, передає Тhe Тhaiger.

За інформацією порталу, іноземний турист через агентство вирушив із групою на дайвінг у національному парку Му Ко Сурін у південній провінції Пханг Нга. Під час занурення їм зустрілася китова акула, яка особливо охороняється в королівстві, оскільки її популяція сильно скоротилася через браконьєрів. Чоловік торкнувся хвоста акули і цей момент потрапив на відео.

Після того як ролик із зануренням був опублікований у соцмережах, місцеві жителі та спільнота дайверів підняли хвилю обурення. Багато хто розкритикував співробітників та інструкторів з дайвінгу за недбалість, яка дозволила людині доторкнутися до китової акули. На їхню думку, такі дії можуть завдати шкоди як морському мешканцю, так і дайверу.

Представнику туристичної агенції довелося виправдовуватися перед громадськістю.

“Тренер з дайвінгу заздалегідь попередив усіх туристів, що не можна торкатися мешканців підводного світу. Однак іноземний турист проігнорував попередження. У свою чергу ми негайно повідомили про інцидент у Департамент національних парків, дикої природи та охорони рослин (DNP). на туриста штраф”, – сказала Супарат Тончароенфонг, представник туристичної агенції, яка організовує дайвінг.

Відповідно до статті 16 закону, полювання або будь-які дії, що завдають шкоди тваринам, що охороняються, можуть спричинити тюремне ув’язнення на строк до чотирьох років і/або штраф у розмірі до 40 000 бат, або й те, й інше.

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