У Шотландії турист зняв на фото Лох-Неське чудовисько

Турист Джон Пейн під час відпочинку біля озера Лох-Нес зняв на камеру шию, як він стверджує, гігантської тварини. Чоловік упевнений, що до об’єктиву його камери потрапило легендарне Лох-Неське чудовисько – Нессі.

55-річний Джон Пейн розповів виданню DailyStar, що спостерігав з вікна свого готелю пейзаж, коли помітив в озері рух, придивившись, чоловік зрозумів, що це шия гігантської тварини.

“Це однозначно було щось дуже велике, тому що ми були приблизно за півтора кілометри від озера, але я чітко бачив щось. Ви не змогли б побачити птаха або ще з такої відстані”, – каже Джон.

За словами Джона, щось пропадало, то знову з’являлося над водою. В один із таких моментів він встиг зробити фото. Чоловік порівняв свої знімки з ранніми зображеннями Лохнеського чудовиська і дійшов висновку, що вони дуже схожі.

Видання зазначає, що зроблені туристом фото не доводять та не спростовують існування Нессі, але Джон абсолютно впевнений, що бачив саме його.

Незважаючи на те, що більша частина інформації, пов’язаної з існуванням Лохнесського чудовиська, була раніше спростована, нові кадри можуть знову підігріти надії мисливців за Нессі виявити докази існування міфічної тварини.