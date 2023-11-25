У Австралії знайшли та заарештували чоловіка, який зґвалтував туристку ще у 2007 році

Кара наздогнала через 16 років після злочину — саме через такий термін було висунуто звинувачення ґвалтівникові, який зґвалтував туристку в далекому 2007 році.

Все сталося в 2007 році в австралійському місті Кернс, на його головній пам’ятці — набережній або еспланаді Кернса. На той момент 19-річна жінка гуляла Еспланадою близько 3.20 ночі 17 березня, коли до неї підійшов чоловік і спробував її схопити. Жінка виривалася і чинила опір, і їй майже вдалося втекти, але в результаті вона впала і злочинець домігся свого.

Постраждалу доправили до лікарні з травмою щелепи та у шоковому стані. Розслідування почалося, але у результаті справа була закрита без підозрюваних, «незважаючи на широке розслідування».

І ось справу було відновлено. Підозрюваний — 51-річного чоловіка, якому на той момент було 35 років, заарештували в п’ятницю на ділянці на захід від Бандаберга. Зразок його ДНК порівняли із зразком, взятим із місця події, стверджує поліція. Йому висунуто звинувачення у зґвалтуванні, і він має постати перед світовим судом 10 січня.