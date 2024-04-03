Туристичний податок: скільки заплатять туристи у 2024 році

Останнім часом багато країн висловлюються про негативні наслідки надто великої кількості туристів. Найпопулярніші напрямки світу, такі як Венеція, Барселона та Нова Зеландія, намагаються контролювати кількість відвідувачів.

Багато популярних серед туристів країни запровадили додаткові збори з метою боротьби з “туристичним навантаженням”. Місцеві жителі страждають від овертуризму, оскільки нерухомість стає недоступною через те, що власники дорого здають квартири відпочиваючим. Влада бореться зі сміттям, залишеним туристами, та забрудненням, що сприяє кліматичній кризі. Однією з тактик, на яку розраховують популярні країни, є туристичні податки: збори, які відвідувачі мають сплачувати понад звичайні витрати, такі як проживання та харчування.

Це не нова концепція. Якщо ви подорожували за кордон, можливо, ви вже платили туристичний податок раніше. Можливо, ви цього навіть не помічали, оскільки він іноді включається в авіаквитки або оплату готелю.

У 2022 році міська влада оголосила, що туристичний податок у Барселоні буде збільшено протягом двох наступних років. З 2012 року відвідувачі каталонської столиці мають сплачувати як регіональний туристичний податок, так і додаткову міську націнку. 1 квітня 2023 року міська влада збільшила муніципальний збір до 2,75 євро. Друге збільшення відбулося 1 квітня 2024 року, збір зросте до 3,25 євро. Податок стягується з відвідувачів, які зупиняються в офіційних місцях розміщення туристів. Рада заявила, що кошти будуть використовуватися для фінансування інфраструктури міста, включаючи покращення доріг, автобусних служб та ескалаторів.

Портімао наслідував приклад сусідніх міст, ввівши туристичний податок у березні. Портове місто на Алгарві в Португалії буде варіювати податок з високого до низького сезону, встановлюючи його в 2 євро за ніч із квітня по жовтень та 1 євро за ніч з листопада по березень.

Ольяо, португальське рибальське місто, популярне серед туристів, також почало стягувати з відвідувачів по 2 євро за ніч з квітня по жовтень минулого року. Податок знижується до 1 євро з листопада до березня. Він не застосовується до дітей віком до 16 років і обмежується п’ятьма ночами – таким чином, сума становитиме максимум 10 євро за поїздку.

Схожі засоби використовуються для мінімізації впливу туризму у містах Алгарве – регіону південної Португалії.

У двох із 16 муніципалітетів Алгарве вже стягується туристичний податок: Фаро – 1,5 євро за ніч, до 7 ночей з березня по жовтень; та Віла-Реал-де-Санто-Антоніо – 1 євро на день, до семи днів.

Балі приваблює відвідувачів зі всього світу своїми пляжами, островами та духовною культурою. Але й тут туризм викликає проблеми, і Балі сподівається вирішити деякі з них за допомогою нового податку, який потрібно буде заплатити під час в’їзду до країни. З 14 лютого 2024 року міжнародні та внутрішні туристи мають сплачувати збір у розмірі 150 000 рупій, що сплачується у спеціальних касах у міжнародному аеропорту Нгурах Рай. Влада зазначає, що процес займає менше 30 секунд. Вони заявили, що кошти підуть на проєкти, спрямовані на “збереження довкілля, природи та культури, а також покращення якості відпочинку” на Балі.

У 2022 році голова Управління туризму Таїланду заявив, що частина збору “використовуватиметься для догляду за туристами”, оскільки нерідкі випадки, коли страховка від нещасного випадку не покриває витрати. Це також допоможе фінансувати розвиток туристичних визначних пам’яток, таких як Великий палац в Бангкоку.

Туристичний податок у Венеції став предметом суперечок. Місто є одним із найбільш перевантажених туристами в Європі. Місцевих жителів виштовхують із вузьких та переповнених вулиць центру міста. Місто спробує запровадити плату за вхід у 2024 році. Відвідувачі мають заплатити 5 євро за вхід у пікові вихідні та інші дні з квітня по середину липня – загалом 29 днів. Збір за одноденне відвідування буде діяти в піковий годинник (з 8:30 до 16:00), що означає, що відвідувачі, які приїжджають до Венеції на вечерю чи концерт, не сплачуватимуть податку. Мета введення плати за вхід – зменшити натовпи туристів, заохочувати більш тривалі відвідування і покращувати страждаючу якість життя для мешканців. Доходи будуть спрямовані на послуги, які допоможуть жителям міста, такі як обслуговування та прибирання міста та зниження витрат на життя.

В Австрії ви сплачуєте податок за нічне проживання, яке залежить від провінції, в якій ви перебуваєте. У Відні або Зальцбурзі ви заплатите додаткові 3,02 відсотки від суми рахунку за готель на особу. Цей туристичний збір відомий під назвами Tourismusgesetz та Berherbergungsbeiträge.

Туристичний податок у Бельгії також стягується із проживання за кожну ніч, проведену там. Плата іноді включена у вартість номера готелю, але деякі поділяють витрати та стягують додаткову плату, тому вам потрібно уважно перевіряти ваш рахунок. Антверпен та Брюгге стягують плату за номер. Ставка в Брюсселі залежить від розміру та рейтингу готелю. У середньому це близько 7,50 євро.

Більшість туристичних зборів становлять менше ніж 20 євро, але податок у Бутані порівняно з ними космічний. Мінімальна щоденна плата для більшості іноземців складає 250 доларів на особу на день у високий сезон і трохи менше в низький сезон. Але це покриває багато, включаючи проживання, транспорт у країні, гіда, харчування та вхідні квитки.

Болгарія стягує туристичний збір за нічне перебування. Він дуже низький і залежить від району та класифікації готелю – приблизно до 1,50 євро.

Більшість Карибських островів стягують туристичні податки на додаток до вартості проживання в готелі або платі за виїзд.

Антигуа та Барбуда, Аруба, Багами, Барбадос, Бермуди, Бонайре, Британські Віргінські острови, Кайманові Острови, Домініка, Домініканська Республіка, Гренада, Гаїті, Ямайка, Монтсеррат, Сент-Кітс та Невіс, Сент-Люсія, Сент-Ма Вінсент та Гренадини, Трінідад і Тобаго та Американські Віргінські острови мають якісь форми плати для відвідувачів. Збори варіюються від 13 євро на Багамах до 45 євро на Антигуа та Барбуда.

Хорватія підвищила свій туристичний податок у 2019 році. Підвищена ставка застосовується лише у піковий літній сезон. Відвідувачі платять близько 10 кун з особи за ніч.

У Чеській Республіці ви заплатите туристичний збір лише за відвідування столиці – Праги. Це дуже мало (менше 1 євро) і оплачується за кожну особу, за кожну ніч, до 60 ночей. Податок не застосовується до дітей віком до 18 років.

У Франції потрібно платити taxe de séjour. Він додається до вашого рахунку за готель та залежить від того, в якому місті ви знаходитесь. Ставки варіюються від 0,20 євро до 4 євро з особи за ніч. Туристичні місця, такі як Париж та Ліон, використовують гроші для підтримки туристичної інфраструктури. Напередодні Олімпійських ігор 2024 року податок на готельні номери збільшився на 200 відсотків із січня 2024 року. Залежно від типу розміщення, плата варіюється від 0,75 до 15 євро за ніч.

У Німеччині є так званий податок на культуру (Kulturförderabgabe), а також податок на проживання (Bettensteuer), який стягується в містах, включаючи Франкфурт, Гамбург і Берлін. Ставка складає близько 5 відсотків суми рахунку за готель.

Туристичний податок в Греції залежить від кількості зірок готелю та кількості кімнат, що здаються в оренду. Він може становити до 4 євро за номер. Податок було запроваджено Міністерством туризму Греції на допомогу у скороченні боргу країни.

Туристичні збори в Угорщині застосовуються лише у Будапешті. Мандрівники повинні сплачувати додаткові 4 відсотки від ціни номера щоночі.

Туристичні податки в Італії залежить від вашого місцезнаходження. У Сицилії плата складає від 1 до 3 євро за ніч. В той час, як в Римі плата варіюється від 3 до 7 євро за ніч, в залежності від типу номера, але деякі менші міста беруть більше.

У Японії цей податок сплачується виїзді. Відвідувачі Японії платять 1000 єн (близько 8 євро), коли залишають країну. Офіційний сайт туризму стверджує, що цей невеликий податок робить “значну різницю” для економіки.

Туристичний податок у Малайзії – фіксована ставка, що застосовується щоночі перебування. Це трохи більше ніж 4 євро за ніч.

Практично всі туристи, а також деякі студенти та працівники, які приїжджають до Нової Зеландії, повинні сплачувати Міжнародний податок на збереження та туризм (IVL) після прибуття. Проте громадяни Австралії звільняються від цього. Збір складає 35 новозеландських доларів, що дорівнює приблизно 21 євро.

У Нідерландах є податок на землю та податок на воду для туристів. В Амстердамі він зараз складає 7 відсотків вартості номера в готелі і називається toeristenbelasting. У 2024 році він збільшиться до 12,5 відсотка, що зробить його найвищим туристичним податком у Європі. Він застосовуватиметься як до круїзних пасажирів, так і до нічних відвідувачів.

Низький туристичний податок у Португалії стягується з особи за кожну ніч і застосовується лише до гостей, яким виповнилося 13 років і більше. Він становить близько 2 євро і зараз застосовується в 13 з 308 муніципалітетів Португалії, включаючи міста Порту, Лісабон і Фару. Ви повинні заплатити його лише за перші сім днів вашого перебування.

Туристичний податок у Словенії залежить від розташування та рейтингу готелю. Він трохи вищий у великих та курортних містах, включаючи Любляну та Блед – близько 3 євро.

Якщо ви прямуєте на Ібіцу або Майорку, вам також доведеться сплатити туристичний податок. Він береться за розміщення на Балеарських островах Іспанії (Майорка, Менорка, Ібіца, Форментера) і застосовується до кожного відпочиваючого у віці 16 років і більше. У високий сезон податок може сягати 4 євро за ніч. Водночас Валенсія скасувала плани запровадити туристичний податок у 2024 році після минулорічних виборів.

Туристичний податок у Швейцарії залежить від місця розташування. Вартість розраховується на особу за ніч і становить близько 2,20 євро. Вартість розміщення зазвичай не включає туристичний податок – він вказується як окрема сума, щоб легше відстежувати. І застосовується він лише до перебування до 40 днів.

У більшості Сполучених Штатів стягується податок на проживання або податок на розміщення для мандрівників, які винаймають житло. Він також називається податком заселення. Збори застосовуються в готелях, мотелях та готелях. Найвища ставка стягується у Х’юстоні – 17 відсотків від рахунку за готель.