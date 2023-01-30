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ТаїландТуризм

Туристи назвали Бангкок самим переоціненим містом на планеті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи назвали Бангкок самим розчарованішим містом на планеті

Понад 16% туристів із різних країн світу розчарувалися у Бангкоку після першої поїздки до Таїланду. Про це вказали результати дослідження, складеного британськими фахівцями, повідомляє видання Independent.

Аналітики детально проаналізували огляди, залишені користувачами Мережі про різні популярні туристичні міста. Згідно з отриманими ними даними, лідером рейтингу напрямків, які найбільше розчарували мандрівників, став Бангкок. При цьому підкреслюється, що найвизначнішою пам’яткою столиці Таїланду стала вулиця Каосан.

До рейтингу також увійшла турецька Анталія. Поїздкою до цього міста також розчарувалися приблизно 16% мандрівників. Замикає трійку лідерів антирейтингу Сінгапур. Він не сподобався 15,8% туристів.

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